Sosyal medyanın en başarılı markaları açıklandı - Son Dakika

Sosyal medya takip platformu BoomSonar tarafından sunulan SocialBrands markalara ait 56 bin hesaptan paylaşılan 2 milyon 122 bin ileti ve 2 milyar 170 milyon kullanıcı etkileşimi teker teker incelendi. Büyük veriye dayalı kapsamlı araştırmasına göre, Aralık ayının lider markasını Koç Holding olarak açıkladı.

Yılın son ayında pandemi hayatımızdaki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yaşamın içinde aktif olarak yapılan faaliyetler azalsa da bu durum sosyal medya kullanımı için geçerli değil. Evde geçirilen sürelerin artmasıyla sosyal medya hem eğlenmek hem de gündemi takip etmek için daha da önemli bir araç haline geldi. Markalar da pandemi ortamında hedef kitleleriyle iletişimi sosyal medya aracılığıyla sürdürmeye devam ediyor. Her ay binlerce sosyal medya marka hesabı milyonlarca paylaşım yapıyor. Peki, bu kalabalıkta hangi marka ne kadar öne çıkıyor?

Bu soruyu sosyal medya takip platformu BoomSonar tarafından sunulan SocialBrands her ay Türkiye'nin en kapsamlı performans incelemesiyle yanıtlıyor. Markaların sosyal medya performansları; hayran sayısı, hayran artışı, ileti türleri, etkileşim ve etkileşim türleri gibi 30'dan fazla istatistiksel kriter doğrultusunda tamamen veriye dayalı olarak ölçümleniyor.

56 bin sosyal medya hesabı ve 2 milyon 122 bin ileti incelendi

Markalara ait 56 bin hesaptan paylaşılan 2 milyon 122 bin ileti ve 2 milyar 170 milyon kullanıcı etkileşimi, SocialBrands algoritması tarafından teker teker incelendi. SocialBrands, büyük veriye dayalı kapsamlı araştırmasına göre Aralık ayının lider markasını Koç Holding olarak açıkladı.

İlk üçte yer alan markalar: Koç Holding, Netflix ve Kelebek Mobilya

1-30 Kasım dönemine ait verilere göre; sosyal medyada sergilediği başarılı performans ile Koç Holding listenin birinci sırasında yer aldı. Özellikle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için hazırladığı içerik, sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisini topladı.

Listenin ikinci sırasında yer alan Netflix, platformunda yayınlanan dizi ve filmlere özgü eğlenceli ve dikkat çekici sosyal medya iletişimiyle öne çıktı. Top 100 listesinin üçüncü markası Kelebek Mobilya ise tüm kanallarda yakaladığı istikrarlı hayran artışının yanı sıra ürün çekiliş kampanyaları ve özel günlere yönelik iletişimiyle ön plandaydı.

Listede ilk 10'da yer alan diğer markalar ise sırasıyla Sabancı Holding, Baykar Savunma, Doğtaş, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası, English Home ve Petrol Ofisi oldu.

Sosyal medyada en çok 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü iletişimi dikkat çekti

Bu yıl birçok özel gün gibi salgın dönemine denk gelen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü markalar tarafından unutulmadı. Koç Holding, #yaşıyor etiketi ile yayına aldığı reklam filmiyle izleyenleri geçmişe götürürken, Sabancı Holding'in 82 yıldır tek bir damla yağmur yağmadan her 10 Kasım'da Türkiye'nin ıslandığı mesajını içeren video içeriği izleyenleri duygulandırdı.

Türk Hava Yolları, #YerineSevemem etiketi ve şarkısıyla paylaştığı reklam filmiyle öne çıkarken, Türkiye İş Bankası Atatürk'ün yaptıklarını minnetle andı. Özel günlerde yaptığı iletişimle dikkat çeken Petrol Ofisi ise #OSonZeybek paylaşımıyla öne çıktı. Atatürk'ün vefatından bir süre önce kendisi şerefine düzenlenen bir baloda yaptığı son zeybek dansı üzerinden aslından onun nasıl bir ruha sahip olduğunu anlatan reklam filmi sosyal medyada en çok ilgi gören paylaşımlardan biri oldu.

Ayrıca kasım ayında markalar tarafından paylaşılan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı. - İSTANBUL