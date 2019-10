SOSYAL MEDYANIN 'GIDA DEDEKTİFİ' AMBALAJIN ÖN YÜZÜ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Feridun AÇIKGÖZ - SOSYAL medyada 1 milyon takipçisi olan 'Gıda Dedektifi' Musa Özsoy (36), sağlıksız ve hazır gıdaların izini sürüyor. Bir tür cilt hastalığına yakalandıktan sonra yiyecek ve içeceklerin içeriklerini incelemeye başlayan ardından da 'gıda dedektifliğine' başlayan Özsoy, ambalajların ön yüzünün değil arka yüzünün okunması gerektiğini vurguluyor. Musa Özsoy, Ön yüzü gerçeği yansıtmıyor. Örneğin kocaman çilek fotoğrafının bulunduğu süt ambalajın arkasını çevirdiğimizde binde bir, on binde bir çilek oranı görüyoruz. Kaşar peynirinin üzerinde eski tarihin silinip, yeni tarih yazıldığını okuyoruz dedi.

İstanbul'da yaşayan ve asıl işi şehir plancılığı olan Musa Özsoy, sosyal medyada 1 milyon takipçisi olan 'Gıda Dedektifi' sayfasının kurucusu. 2,5 yıl önce açtığı sayfası aracılığıyla sağlıksız ve hazır gıdaların izini süren bir kız çocuğu babası Özsoy, takipçilerinden şikayetlerini fotoğraflı ya da görüntülü iletmelerini istiyor. Böylelikle ürünün çekilen fotoğraf ya da görüntüsünden tarih, konum ve saati alan Özsoy, adresin kendine yakın olması halinde şikayet konusu ürünün bulunduğu yere bizzat gidiyor. Kendisi ürünü inleceleyip, fotoğraladıktan sonra sayfasında paylaşıyor. Başka illerden gelen şkayetleri ise ilgili kurumlara bildiriyor.

Özsoy, İnsanlara ne yediğimizi biliyor muyuz sorusunu sordurmayı amaçladıklarını bildirerek, İnanıyorum ki bunu başardık dedi. DHA'ya konuşan Özsoy, "Yaşadığım bir sağlık sorunları nedeniyle başladı bu süreç. Biz çocuklarımızın beslenmesine her türlü dikkat ediyoruz. Bu farkındalıkla başlayan bir süreç. Cildimde bir hastalık oluştu. Uzun süre ilaç tedavisi gördüm ancak geçmedi. daha sonra ürik asit teşhisi konuldu. Bunu yükseltenin mısır şurubu olduğunu farkettim. Nelerde var diye baktığım süreç beni gıda dedektifi yaptı diye konuştu.

GIDA DEDEKTİFİ GİZLİ BİR ŞEYİ ORTAYA ÇIKARMIYOR

Biz gizli bir şeyi açığa çıkarmıyoruz diyen Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü

Yetişkin ürünlerle başladık incelemeye. Daha sonra çocuk ürünlerine girdik. Bebeklere göre ürünlerde bile ilave şeker olduğunu, glikoz şurupları olduğunu farkettik. Hiç beklemiyordum. Soğuk zincir denen şeyi oturttuk. Takipçilerimiz de çok iyi biliyor ki, süt ve süt ürünleri et ve et ürünleri soğuk zincirde tutulmalı. Buzdolabından hiç çıkmamalı. Bizler ambalajların ön yüzünü görüyoruz. Ön yüzü gerçeği yansıtmıyor. Örneğin kocaman çilek fotoğrafının bulunduğu süt ambalajının arkasını çevirdiğimizde binde bir, on binde bir çilek oranı görebiliyoruz. Kaşar peynirinin üzerinde eski tarihin silinerek yeni tarih yazıldığını gördük. Bunları yayınladık. Zamanla bize olan güven arttı. Takipçiler gördükleri gıda şikayetlerini iletiliyor. Gelen bilgileri teyit ediyoruz. Ardından da devletin ilgili birimlerine katkı sağlamak için yayınlıyoruz."

'20 AVUKATLA İHTARNAME ÇEKEN OLDU'

Özsoy, "Bu yaptığımız işten rahatsız olanlar da var. Hukuki baskı olabiliyor. 20 avukatla ihtarname çeken bile oldu. Baskı yapıldı. Çok şükür geri adım atmadık. Hakkımızda yapılan çok sayıda şikayete takipsizlik kararı verildi" dedi.

ETİKET OKURKEN NELERE DİKKAT ETMELİ

Tüketicilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini de anlatan Özsoy, şunları kaydetti

"İlk dikkat edilmesi gereken, içeriklerin çoktan aza doğru sıralanmış olması lazım. İlk sırada su varsa su vardır, şeker varsa şeker vardır. İkinci ve üçüncü sıradan sonra artık katkı maddeleri devreye giriyor. Örneğin bir bisküvi ya da gofrette 30'dan 40'dan fazla bileşen görebilirsiniz. Bizim için ilk 3-4 madde çok önemlidir. Ana etken maddesinde bileşen yüzdeleri de yazıyor mesela. Onun dışında tablolar var etiketlerde. Şeker ve yağ kalori oranları yazıyor. Bunlar bizim için çok önemli. Bu bilgileri okuyarak vatandaşlar kendilerini bilgilendirebilirler."

Görüntü dökümü

Gıda Dedektifi' Musa Özsoy röportaj

-Genel ve detay görüntüler