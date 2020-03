Sosyal medyanın ilgi odağı Fatma Teyze'ye anlamlı ziyaret - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Suriye'de ne işimiz var' sorusuna verdiği "Yılan gelmiş, düşman gelmiş bağrımıza girmiş evimizin içerisine. Biz Suriye'ye gitmezsek Türkiye'yi taksim ettiler paylaştılar" yanıtı ile sosyal medyanın ilgi odağı olan Fatma Özaslan'ı evinde ziyaret etti.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde, Türkiye'nin huzur ve güven ortamını tehdit eden terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü operasyonları duygusal sözleriyle destekleyen Fatma Özaslan'ın pazar alışverişi sırasında sarf ettiği sözler sosyal medyada ses getirmişti. Fatma Özaslan'ın 'Suriye'de ne işimiz var' sorusuna verdiği cevap, sosyal medyada en fazla paylaşılan videolar arasına girerken, "Bu devlet bizim devlet, bu millet bizim millet, bu vatan kanlarımızla canlarımızla bu vatanı kurtardık. Suriye'ye giderim, iki tane yaralının yarasını sararım" sözleri izleyenleri duygulandırmıştı.



Başkan Çınar, Fatma Teyze'nin elini öpüp duasını aldı



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sözleriyle sosyal medyanın ilgi odağı olan Fatma Özaslan'ı evinde ziyaret ederek, elini öpüp hayır duasını aldı. Fatma Özaslan'ın çok anlamlı ve değerli bir duruş sergilediğini ifade eden Başkan Çınar, "Fatma Teyzemiz, kısa ve net cevaplarıyla Türkiye'nin neden Suriye'de operasyonlar düzenlediğini çok net ifade etmiştir. Fatma Teyze'nin gündem oluşturan sözleri, şu anda ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı için cephede şanlı bir mücadele veren vatan evlatlarına umut aşılamış, moral kazandırmıştır. Bizler de kendisini ziyaret edip bu onurlu ve asil duruşundan dolayı hem tebrik edelim hem de hayır duasını almak istedik" dedi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de olmasının önemine değinen Çınar, "Eğer bu operasyonlar yapılmaz ise teröristler yarın kapımıza dayanacak, daha kötü hadiselerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu operasyonların çok haklı gerekçeleri olduğunu herkesin bilmesi gerekmektedir. Bu milletin mayasında cesaret, kararlılık ve sonuna kadar mücadele vardır. Milletimizin feraseti, bir ve bütün halinde hareket etmesi bizim en büyük gücümüzdür. Vatanımıza, bayrağımıza ve ezanımıza sonuna kadar sahip çıkmak hepimizin öncelikli görevidir. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı ülkemizin huzuru ve güveni için çok büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.



"Müslümanlar olarak bir ve beraber olmalıyız, kenetlenmeliyiz"



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma Özaslan ise "Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ı evimde misafir etmekten çok büyük mutluluk duydum. Cenab-ı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etsin, ezanlarımızı susturmasın, ışığımızı söndürmesin, bayrağımızı indirmesin, başımızdan devlet büyüklerimizi eksik etmesin, hepimizi korusun, düşmanlarımızı helak etsin inşallah. Ben açık sözlüyüm, babam bana erkek Fatma derdi. Müslümanlar olarak bir ve beraber olmalıyız, kenetlenmeliyiz. Allah, Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun, her gün her an askerlerimize dua ediyorum. Rabbim onları korusun muhafaza etsin" diye konuştu. - MALATYA