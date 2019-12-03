Son Dakika Haberleri: Sosyal medyanın konuştuğu fanatik Fenerbahçeli aile
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Sosyal medyanın konuştuğu fanatik Fenerbahçeli aile

6 saat önce

Fenerbahçe forması ile fotoğraf çekip sosyal medyada yayınlayan baba ve altı çocuğu Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük beğeni topladı.

Sosyal medyanın konuştuğu fanatik Fenerbahçeli aile, System.String[]

Fenerbahçe forması ile fotoğraf çekip sosyal medyada yayınlayan baba ve altı çocuğu Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük beğeni topladı.


Fenerbahçe maçlarını 6 çocuğu ile beraber formaları giyerek ekran başından takip eden baba Abdurahim Çalış, maç günlerini büyük bir heyecanla beklediğini söyledi. Fanatik Fenerbahçeli olduğu söyleyen Çalış, "Ben çocukluğumdan beri fanatik Fenerbahçeliyim, benim çocukluk aşkımdır. Bütün çocuklarım da fanatik Fenerbahçeli. Fenerbahçe maçı olduğunda çocuklarımla beraber formalarımızı giyip, büyük bir heyecanla maçı takip ediyoruz. Birkaç defa Fenerbahçe maçını canlı izlemek için İstanbul'a gittim" dedi.


Çocuğumun ismini Aziz koydum


Bir çocuğun ismini Aziz koyduğunu söyleyen Çalış, Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü Başkanı olduğu zaman, bu ismi o dönem doğan çocuğuna koyduğunu söyledi. Abdurrahim Çalış, çocukları ile birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na gidip, Fenerbahçe oyuncuları ile maç yapmak istediklerini de söyledi.


Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:47 
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