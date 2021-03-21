SOSYAL MEDYANIN SAHTE MEDYUMLARI... 15 GÜNDE AŞIK ETMEK 4 BİN LİRA, MAĞDURLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR - Son Dakika

SOSYAL MEDYANIN SAHTE MEDYUMLARI... 15 GÜNDE AŞIK ETMEK 4 BİN LİRA, MAĞDURLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

21.03.2021 11:09
SOSYAL MEDYANIN SAHTE MEDYUMLARI... 15 GÜNDE AŞIK ETMEK 4 BİN LİRA, MAĞDURLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR, System.String[]

Kendilerini medyum olarak tanıtan kişiler sosyal medyada,'15 günde aşık etme işlemi, soğutma işlemi, kısmet açma ve dil bağlama işlemi' vaadiyle bin 200 ile 4 bin lira arası ücret talep ediyor.

Kendilerini medyum olarak tanıtan kişiler sosyal medyada,'15 günde aşık etme işlemi, soğutma işlemi, kısmet açma ve dil bağlama işlemi' vaadiyle bin 200 ile 4 bin lira arası ücret talep ediyor.

Sözde medyumlar güven kazanmak için astrolog unvanını da kullanırken, mağdurlar da gün geçtikçe artıyor.

Astrolog Aygül Aydın, Astrolog kelimesi araştırmacı demek. Bu nedenle o kişiler inandırıcılık kazanmak için medyumun yanına astrolog kelimesi de koyuyor. Vatandaşlarımızdan ricam; bu sahte medyumlarla astrologları karıştırmamalarıdır. 21. yüzyılda yaşıyoruz lütfen böyle şeylere inanmayalım dedi.

DHA MUHABİRİ İKİ MEDYUM İLE GÖRÜŞTÜ

Vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle yüz yüze görüşemediği medyumlarla, sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya başladı. Ancak bu durum sahte medyumları ortaya çıkardı. Sözde medyumlar, inandırıcılık kazanmak için astrolog unvanını da kullanarak, vatandaşları işlem adı altında '15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, dil bağlama gibi konularda dolandırıyor. Sahte medyumların ücreti ise bin 200 ile 4 bin TL arası değişiklik gösteriyor. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri, dolandırıcılık sisteminin nasıl işlediğine ilişkin sosyal medyada kendilerini medyum olarak tanıtan N.Ö ve H.A ile telefonda görüştü.

CEYLAN DERİSİ'NE OKUMA YAPIYORUM

DHA muhabiri, medyum N.Ö. aradı ve bağlama işlemi yaptırmak istediğini söyledi. Medyum N.Ö. de İşlem yaptırmak istediğiniz kişinin adını soyadını ve fotoğrafını göndermeniz yeterli. İşlem 7 gün sürüyor. İstediğiniz kişi kısa süre içerisinde bir dediğinizi iki etmeyecek hale geliyor. Ücreti ise bin 200 TL oluyor. Bu işlem oldukça maliyetli, işlem sırasında sizden aldığım bilgileri ve resimleri ceylan derisine okuyorum ve sonrasında deriyi toprağa gömüyorum. İşlem sonrası istediğiniz kişi size bağlanıyor ve bir dediğini iki etmeyecek hale geliyor. Bağlama işlemi için yüzde yüz garanti veriyorum dedi. Muhabirin, pazarlık yapması üzerine medyum N.Ö, İşlemin malzemeleri 800 TL tutuyor. Sana 100 TL'ye yaparım fakat senden gelecek olan hiç kimseye bu fiyatı söyleme diye konuştu.

KAYNANA DİLİNİ BAĞLAMA ÜCRETİ 4 BİN LİRA

DHA muhabirinin başka bir medyum H.A.'yı arayarak 'Kaynanama dil bağlama işlemi yaptırmak istiyorum' dedi. Medyum H.A. da Öncelikle kaynananın adını ve fotoğrafını yollaman gerekiyor. Ücretli işlem yapıyoruz. 4 bin TL göndermeniz gerekiyor diye konuştu.

Pazarlık yapmak isteyen DHA muhabirine tepki gösteren medyum H.A, Malzemeler oldukça pahalı. Malzemelerin ne olduğu seni ilgilendirmez. Sana hesap verecek değilim ifadelerini kullanması ise dikkat çekti.

DOLANDIRICI OLDUĞUNU ANLADIM VE VAZGEÇTİM. AMA BENİ BİR SÜRE ARAMAKTAN VAZGEÇMEDİ

Ayrıldığı erkek arkadaşıyla barışmak için sosyal medyadan medyumlarla uzun bir süre konuştuğunu söyleyen Leyla Çakır, Erkek arkadaşımdan ayrı olduğum bir dönem sosyal medyada bir sayfaya denk geldim. Çok inandırıcı paylaşımları vardı. Ben tarot baktırmak için yazdım. 'Sonra sana bağlama ve geri getirme işlemi yapalım' dedi. Ben de kabul ettim. Çünkü bana yüzde yüz sonuç vereceğini söyledi. 'Hatta erkek arkadaşın sana iki katı daha bağlanmış olacak' dedi. Ücret olarak 2 bin TL para istedi. O an dolandırıcı olduğunu anladım ve yaptırmaktan vazgeçtim. Ama beni bir süre aramaktan vazgeçmedi dedi.

BÖYLE ŞEYLERE İTİBAR ETMEMEMİZ LAZIM

Astrolog Aygül Aydın ise bu durum karşısında uyarılarda bulundu. Aydın, Medyumlar, biz astrologların kanayan yarası. İnternette astrologlar ve medyumlar aynı anlamda kullanılan terimler. Aslında bu sosyal medya üzerinde medyumların yaptığı büyük bir suçtur. Astroloji dediğimiz şey çok farklı bilimleri içerisinde barındırıyor. Medyumlarla, astrologları ayrıştırmak kişiye kalmış bir şey. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Hiç kimse gelecekten haber veremez. Medyumlara genellikle okumamış ve araştırmamış insanlar rağbet ediyor. Biz astrologlar olarak bu durumdan oldukça şikayetçiyiz. Vatandaşlarımızın astrologlar ile sahte medyumları ayrıştıramamaları bizi üzüyor. Astrolog adı altında bir şeyler yapmak doğru değildir. Hepimizin bir iradesi var. Böyle şeylere itibar etmememiz lazım. Mesela yeni tanıştığım kişiler, astrolog olduğumu öğrendiğinde 'Eski sevgilimi döndürebilir misiniz' gibi sorularla soruyor diye konuştu.

VATANDAŞLARIMIZDAN RİCAM; BU SAHTE MEDYUMLARLA ASTROLOGLARI KARIŞTIRMAMALARIDIR

Aydın, sosyal medyada bu sahte astrolog medyumlar denetlenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi Astrolog kelimesi araştırmacı demek. Bu nedenle o kişiler inandırıcılık kazanmak için medyumun yanına astrolog kelimesinde koyuyor. Vatandaşlarımızdan ricam; bu sahte medyumlarla astrologları karıştırmamalarıdır. Hayatta olması gereken şeyler zaten olur. Hiçbir etki sizin ettiğiniz duadan, iyilikten öteye geçemez. Herkes iyi olma çabası göstersin. Evrenin görünmez bağları vardır. Birinin ayağına taş olmazsanız hayatta size kolaylık sağlar. 21. yüzyılda yaşıyoruz lütfen böyle şeylere inanmayalım.

SOSYAL MEDYANIN SAHTE MEDYUMLARI... 15 GÜNDE AŞIK ETMEK 4 BİN LİRA, MAĞDURLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
SOSYAL MEDYANIN SAHTE MEDYUMLARI... 15 GÜNDE AŞIK ETMEK 4 BİN LİRA, MAĞDURLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
SOSYAL MEDYANIN SAHTE MEDYUMLARI... 15 GÜNDE AŞIK ETMEK 4 BİN LİRA, MAĞDURLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
SOSYAL MEDYANIN SAHTE MEDYUMLARI... 15 GÜNDE AŞIK ETMEK 4 BİN LİRA, MAĞDURLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
SOSYAL MEDYANIN SAHTE MEDYUMLARI... 15 GÜNDE AŞIK ETMEK 4 BİN LİRA, MAĞDURLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
SOSYAL MEDYANIN SAHTE MEDYUMLARI... 15 GÜNDE AŞIK ETMEK 4 BİN LİRA, MAĞDURLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
SOSYAL MEDYANIN SAHTE MEDYUMLARI... 15 GÜNDE AŞIK ETMEK 4 BİN LİRA, MAĞDURLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
SOSYAL MEDYANIN SAHTE MEDYUMLARI... 15 GÜNDE AŞIK ETMEK 4 BİN LİRA, MAĞDURLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
SOSYAL MEDYANIN SAHTE MEDYUMLARI... 15 GÜNDE AŞIK ETMEK 4 BİN LİRA, MAĞDURLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
SOSYAL MEDYANIN SAHTE MEDYUMLARI... 15 GÜNDE AŞIK ETMEK 4 BİN LİRA, MAĞDURLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
SOSYAL MEDYANIN SAHTE MEDYUMLARI... 15 GÜNDE AŞIK ETMEK 4 BİN LİRA, MAĞDURLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Dolandırıcılık, Türk Lirası, Bağlama, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYANIN SAHTE MEDYUMLARI... 15 GÜNDE AŞIK ETMEK 4 BİN LİRA, MAĞDURLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR - Son Dakika


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