Sosyal medyanın şampiyonu belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray en çok etkileşim alan kulüpler listesinde başı çekti

2020/2021 sezonunda sosyal medyada en çok etkileşim alan 10 spor kulübü belli oldu. Genel listede Fenerbahçe 8. sırada yer alırken Galatasaray 7. oldu ve Bayern Münih'i geride bıraktı. Twitter'daki etkileşim sayılarına bakıldığında ise Fenerbahçe, Barcelona'nın ardından 2. sırada yer aldı. Bu derecesiyle sarı-lacivertliler Chelsea, Manchester United ve Liverpool gibi dev kulüplerin önünde yer almayı başarmış oldu.

Sosyal medyanın şampiyonları belli oldu. Tüm platformlarda Barcelona liderliğe otururken Fenerbahçe ve Galatasaray'da ilk 10'da kendine yer buldu. FENERBAHÇE, TWITTER'DA 2. SIRADA Fenerbahçe genel listede 8. sırada yer alırken, Galatasaray 7. oldu. Twitter özelinde alınan etkileşim satılarına bakıldığında ise Fenerbahçe, Barcelona'nın ardından 2. sırada yer aldı. İşte ilk 10'da yer alan kulüpler: Barcelona: 1.96B Manchester United: 1.59B Liverpool: 1.31B Real Madrid: 1.12B Chelsea: 1.04B Juventus: 788M Galatasaray: 747M Fenerbahçe: 728M Bayern Münih: 699M Flamengo: 618M

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