Sosyal medyanın yeni akımı ayçiçeği tarlaları oldu - Son Dakika

Ayçiçeği tarımının yoğun olarak yapıldığı Ağrı'da, ayçiçeği tarlaları sarıya bürünerek ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.

Hektarlarca alandaki ayçiçeği tarlaları, tarımla ilgilenenlerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Kent ziyaretçilerinin uğrayıp görsel şöleni izlediği ayçiçeği tarlaları, fotoğraf meraklılarına da doğal stüdyo imkanı sunuyor. Sosyal medyada trend haline gelen ayçiçekleri ile fotoğraf çekme akımı ise, ayçiçeği tarlalarının ilgi odağı olmasını sağlarken, gelin ve damatlar ise dış çekimlerini bu doğal stüdyoya gelerek sarıya bürünmüş ayçiçeği tarlalarının arasında gerçekleştirme imkanı buluyor.

(Merve Gökbakan/İHA)