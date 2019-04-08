Sosyal Medyanın Yıldızları 5. Kez Bir Araya Geldi

Alancha Restaurant'ta düzenlenen etkinlikte sosyal medyanın yıldızları birbirinden lezzetli yemekler yaptı.

Aydan Üstkanat'ın yıl boyunca özenle takip ettiği yemek temalı sosyal medya hesaplarının 2018 kazananları belli oldu. Toplam 9 kategorinin kazananları ise; en iyi fotoğraf Yonca Muslubaş, en tatlı Hacer Alegöz, en özgün Meral Kaçamer, en tarz Urnisa Gahramanova, en çalışkan Beyza Yücel, en yenilikçi Selçuk Ceylan, en sağlıklı Özlem Çakırlar, en lezzetli Yıldız Şahinler, en sanatsal hesabın sahibi Sena Yıldırım oldu. 24 Mart Pazar günü Maçka'daki Alancha Restaurant'ta bir araya gelen kazananlar birbirinden lezzetli yemekler yaptı.

Sosyal medyanın yıldızlarını seçerken tüm yemek hesaplarını titizlikle taradığını söyleyen Aydan Üstkanat, "Yemeğe tutkuyla bağlanan isimleri keşfederken samimiyete, özgünlüğe ve paylaşımların sıcaklığına çok dikkat ediyorum. Amacım bu işe emek veren ve tutkuyla bağlanmış isimlerin fark edilmesini sağlamak. Bu amaca hizmet etmek için de her yıl mutlaka 'Aydan Dostlarla' buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Birlikte yemek yapmanın keyfine vardığımız bu özel günde dostlarımızın da yanımızda olması bizleri çok mutlu etti" dedi.