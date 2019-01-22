Sosyal Medyasız Bir Gün Geçirdiler
1 saat önce
Sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için Eskişehir'deki Gençlik Merkezleride bir araya gelen gençler, sosyal medya ve internet kullanmak yerine çeşitli etkinliklerle zaman geçirdi.
Sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için Eskişehir
'deki Gençlik Merkezleride bir araya gelen gençler, sosyal medya ve internet kullanmak yerine çeşitli etkinliklerle zaman geçirdi.
Sosyal medyasız bir gün kalabilmek için gençler Eskişehir Gençlik Merkezi, Tepebaşı
Gençlik Merkezi ve Odunpazarı
Gençlik Merkezine gelerek ayrı ayrı değişik etkinliklere katıldı. Gençlik Merkezlerinde düzenlen bu etkinliklere katılım gösteren gençler Masa Tenisi ve Satranç Turnuvasına katıldı. Düzenlenen turnuvada dereceye girenlere Eskişehir Gençlik Merkezi madalya ve çeşitli ödüller verdi.
Tepebaşı Gençlik Merkezi de Dart, Mangala, Langırt etkinlikleri düzenlenerek gençleri dijital çağın etkilerinden, internet bağımlılığından, telefon bağımlılığından kurtarma amaçlanırken Odunpazarı Gençlik Merkezimizde ise katılımcı gençlerle masa tenisi turnuvası düzenlendi ve birinciler ödüllendirildi ve gençlere "Matrak Oyunu" tanıtılarak, pekiştirmek amacıyla maçlar düzenlendi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:18 Kaynak: İHA
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