Sosyal medyaya attığı her fotoğraf olay oluyordu! Yasmin Erbil'den yeni paylaşım geldi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabını aktif kullanan Erbil, paylaştığı fotoğraflarla da takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

PEMBE ELBİSELİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte renkli fotoğraflar paylaşan ünlü akımına Yasmin Erbil de katıldı. Erbil, sosyal medya hesabından pembe elbiseli fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Yasmin Erbil'in yaptığı paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. ''Sen de tatlışsın'', ''Barbie bebek'', ''Aaaaaa çok güzel!'', ''Pembe pamuş şekerim!'' gibi yorumlar yapılan Yasmin Erbil'in fotoğrafına, takipçilerinden çokça ''Alev'' emojili yorum geldi.

İşte Yasmin Erbil'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar: