Sosyal medyaya düşen brifing videosu endişe yarattı: 'Türkiye'de binlerce vaka var' iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sosyal medyaya düşen brifing videosu endişe yarattı: 'Türkiye'de binlerce vaka var' iddiası - Son Dakika Dünya

Sosyal medyaya düşen brifing videosu endişe yarattı: 'Türkiye'de binlerce vaka var' iddiası

30 dakika önce

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki son resmi Covid-19 vaka sayısını 98 olarak açıklamasının ardından sosyal medyaya düşen bir video soru işaretleri doğurdu.

Sosyal medyaya düşen brifing videosu endişe yarattı: 'Türkiye'de binlerce vaka var' iddiası, System.String[]

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki son resmi Covid-19 vaka sayısını 98 olarak açıklamasının ardından sosyal medyaya düşen bir video soru işaretleri doğurdu.


Bir hastanede sağlık çalışanlarına verilen brifing sırasında gizli şekilde çekildiği görülen görüntülerde hastane yetkilisinin orada çalışan doktor ve hemşirelere Türkiye'de gelinen son durumu aktardığı görülüyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Çarşamba, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:13 

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