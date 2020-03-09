Sosyal medyaya harcadığı para 60 milyon TL getirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sosyal medyaya harcadığı para 60 milyon TL getirdi - Son Dakika Ekonomi

Sosyal medyaya harcadığı para 60 milyon TL getirdi

59 dakika önce

2019 yılı cirosu 60 milyon dolar olan dermokozmetik markası Sinoz, sosyal medyaya harcadığı parayla büyümeye devam ediyor.

Sosyal medyaya harcadığı para 60 milyon TL getirdi, System.String[]

2019 yılı cirosu 60 milyon dolar olan dermokozmetik markası Sinoz, sosyal medyaya harcadığı parayla büyümeye devam ediyor...

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:55 
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