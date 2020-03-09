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Sosyal medyaya harcadığı para 60 milyon TL getirdi
59 dakika önce
2019 yılı cirosu 60 milyon dolar olan dermokozmetik markası Sinoz, sosyal medyaya harcadığı parayla büyümeye devam ediyor.
2019 yılı cirosu 60 milyon dolar olan dermokozmetik markası Sinoz, sosyal medyaya harcadığı parayla büyümeye devam ediyor...
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:55
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