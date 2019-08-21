Sosyal medyaya küstüm

Sosyal medyada paylaşımına gelen olumsuz eleştiriler nedeniyle bir dönem küstüğünü anlatan Boz, "Geçtiğimiz birkaç ayda sosyal medyaya küstüm. Sosyal medya detoksu yaptığımı söyleyebilirim. Çok paylaşım yapmamayı tercih ettim. İnsanların kötü yorumlarından ötürü geri çekilenler oluyor" dedi.

Sosyal medyada paylaşımına gelen olumsuz eleştiriler nedeniyle bir dönem küstüğünü anlatan Boz, "Geçtiğimiz birkaç ayda sosyal medyaya küstüm. Sosyal medya detoksu yaptığımı söyleyebilirim. Çok paylaşım yapmamayı tercih ettim. İnsanların kötü yorumlarından ötürü geri çekilenler oluyor" dedi.

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