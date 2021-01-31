Sosyal medyaya yeni düzenleme düşünülüyor - Son Dakika

Beş bakanlığın üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın taslak metnine göre, sosyal medyadan işlenen suçlarla ilgili bir düzenleme yapılması planlanıyor.

Sosyal medyadaki kişilik haklarının korunmasını amaçlayan düzenlemeye göre bu kanallar üzerinden hakaret eden, kişilik haklarına saldıran ve özellikle yalan haber yayan kişilere yönelik hapis cezası getirilmesi planlanıyor.

Yeni düzenleme ile kişilerin işlediği suç türüne yönelik hapis cezası veya para cezası verilebilecek ya da sosyal medya kullanması yasaklanabilecek. Konuyla ilgili Almanya'nın yaptığı düzenleme de inceleniyor.

Almanya'da sosyal medyadan kişilik haklarını ihlal edenler üç yıla kadar ve belirli durumlarda da beş yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.

Reformla alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha yaygın şekilde uygulanması amaçlanıyor.

-İHA-