Son Dakika Haberleri: Sosyal medyaya yüklediği videoda küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
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Sosyal medyaya yüklediği videoda küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

1 dakika önce

Sosyal medya sitelerinde yayınlanan bir videoda Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, dini değerler ve şehitlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan çocuk gözaltına alındı.

Sosyal medyaya yüklediği videoda küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Sosyal medya sitelerinde yayınlanan bir videoda Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, dini değerler ve şehitlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan çocuk gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin sosyal medya sitesinde Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, dini değerler ve şehitlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan bir video paylaşması üzerine kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Videodaki kişiyi internet adresinden belirleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük O.K.'yı babasının Sarıyer Maden Mahallesi'nde bulunan evinde yakalayarak gözaltına aldı. O.K.'nın Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.



- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:37 Kaynak: DHA
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