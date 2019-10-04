Son Dakika Haberleri: Sosyal medyaya yüklediği videoda milli değerlere küfür eden kişi adliye sevkedildi
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Sosyal medyaya yüklediği videoda milli değerlere küfür eden kişi adliye sevkedildi

1 saat önce

Haber-KameraCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANUL-DHASosyal medya sitelerinde yayınlanan bir videoda milli değerlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki O.K. adliyeye sevkedildi.

Haber-KameraCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANUL-DHA

Sosyal medya sitelerinde yayınlanan bir videoda milli değerlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki O.K. adliyeye sevkedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin sosyal medya sitesinde milli değerlere küfür ettiğini belirledi. Videodaki kişiyi internet adresinden belirleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 yaşındaki O.K.'yı babasının Sarıyer Maden Mahallesi'nde bulunan evinde yakalayarak gözaltına aldı. O.K.'nın Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyaya yüklediği videoda milli değerlere küfür eden kişi adliye sevkedildi

DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:31 Kaynak: DHA
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