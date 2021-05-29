Üye Girişi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı - Son Dakika

Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı

29.05.2021 17:19
Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi

Ebrar M. isimli genç kız, sosyal medya hesabından Sercan K. adlı kişinin kendisine tacizde bulunduğunu söyleyerek, yaşadıklarını paylaştı. Ebrar M.'nin anlattıkları sonrasında konu, Twitter'da büyük infiale sebep oldu. Yaşanan olayın ardından onlarca kadın, Ebrar M.'ye destek mesajı paylaşırken, başkalarının da Sercan K. tarafından tacize uğradığı ortaya çıktı.

Ebrar M. isimli sosyal medya kullanıcısı, Twitter adresinden başına gelen taciz olayını anlattı. Ebrar M., 19 Nisan'da yakın arkadaşını ziyaret etmek için Adana'ya gittiğini ve arkadaşının alt komşusu Sercan K. tarafından tacize uğradığını söyledi.

"ALT KOMŞU OLDUĞU İÇİN GÜVENDİM"

Ebrar M.'nin sosyal medya hesabından paylaştıkları, kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Sevgilisiyle yakın zamanda ayrıldığını ve bu nedenle moralinin bozuk olduğunu belirten Ebrar M., misafir olarak gittiği evin yakınlarında yürüyüşe çıktıktan sonra yakın arkadaşının alt komşusu Sercan K.'nin kendisine beraber yürümeyi teklif ettiğini ve onun da komşuluk ilişkisi nedeniyle kabul ettiğini söyledi.

"8 SAAT BOYUNCA İSTİSMARA UĞRADIM"

Ebrar M., dertleşme bahanesiyle kendisine yaklaşan Sercan K.'nin bir süre sonra bu sefer daha sakin bir yere gitmeyi teklif ettiğini, kendisinin de yine şahsın iyi niyetine sığınarak aracına binmeyi kabul ettiğini aktardı.

"CİNSEL TERAPİ YAPABİLİRİM"

Mağdur Ebrar M., şahsın gittikleri ıssız yerde kendisine, "Daha önce birçok kadına cinsel terapi uyguladım" dediğini aktardı. Ebrar M., bir süre sonra şahsın fiziksel ve duygusal tacizine maruz kaldığını söyledi.

"BAŞKA KADINLARA DA AYNISINI YAPTI"

Ebrar M.'nin anlattıklarının ardından kısa sürede çok sayıda kadın, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirerek, Serkan K.'nin tutuklanmasını talep etti. Ebrar M., aynı şahsın başka kadınlarını da taciz ettiğine yönelik mesajları da paylaşmasıyla olay sosyal medyada daha geniş yankı uyandırdı.

İşte Ebrar M.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Cinsel taciz iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Binlerce vatandaş 'tutuklansın' çağrısında bulundu
Cinsel taciz iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Binlerce vatandaş 'tutuklansın' çağrısında bulundu
Cinsel taciz iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Binlerce vatandaş 'tutuklansın' çağrısında bulundu
Cinsel taciz iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Binlerce vatandaş 'tutuklansın' çağrısında bulundu
Cinsel taciz iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Binlerce vatandaş 'tutuklansın' çağrısında bulundu
Cinsel taciz iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Binlerce vatandaş 'tutuklansın' çağrısında bulundu
Cinsel taciz iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Binlerce vatandaş 'tutuklansın' çağrısında bulundu
Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi tutuklansın çağrısı yaptı

Sosyal Medya, Twitter, Adana, Taciz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi 'tutuklansın' çağrısı yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uğurcan Çakır ve Onyekuru takas ediliyor! Yılın transferinde geri sayıma geçildi Uğurcan Çakır ve Onyekuru takas ediliyor! Yılın transferinde geri sayıma geçildi Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi Hurda malzemelerden mini santral yaptılar, kendi elektriklerini ürettiler Hurda malzemelerden mini santral yaptılar, kendi elektriklerini ürettiler Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi

Son Dakika Haberleri
17:29 2 çocuk babasının cansız bedeni koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
16:06 Esra Erol'a duygu dolu anlar yaşattılar! Ömer ve Emre kardeşler 20 yıl sonra annelerine kavuştu
16:05 Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı
2 çocuk babasının cansız bedeni koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu 2 çocuk babasının cansız bedeni koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu         
17:30
Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor         
17:17
Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi         
16:42
Maskesini düzgün takmadığı için uyarılınca görevlinin 2 dişini kırdı! Maskesini düzgün takmadığı için uyarılınca görevlinin 2 dişini kırdı!         
16:23
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
Boşandığı kadını öldürüp, çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş Boşandığı kadını öldürüp, çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş         
15:10
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz         
14:50
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi 20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi         
13:49
Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası         
12:44
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi         
11:24
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı         
23:16
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 17:36:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement