Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı - Son Dakika

Ebrar M. isimli sosyal medya kullanıcısı, Twitter adresinden başına gelen taciz olayını anlattı. Ebrar M., 19 Nisan'da yakın arkadaşını ziyaret etmek için Adana'ya gittiğini ve arkadaşının alt komşusu Sercan K. tarafından tacize uğradığını söyledi.

"ALT KOMŞU OLDUĞU İÇİN GÜVENDİM"

Ebrar M.'nin sosyal medya hesabından paylaştıkları, kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Sevgilisiyle yakın zamanda ayrıldığını ve bu nedenle moralinin bozuk olduğunu belirten Ebrar M., misafir olarak gittiği evin yakınlarında yürüyüşe çıktıktan sonra yakın arkadaşının alt komşusu Sercan K.'nin kendisine beraber yürümeyi teklif ettiğini ve onun da komşuluk ilişkisi nedeniyle kabul ettiğini söyledi.

"8 SAAT BOYUNCA İSTİSMARA UĞRADIM"

Ebrar M., dertleşme bahanesiyle kendisine yaklaşan Sercan K.'nin bir süre sonra bu sefer daha sakin bir yere gitmeyi teklif ettiğini, kendisinin de yine şahsın iyi niyetine sığınarak aracına binmeyi kabul ettiğini aktardı.

"CİNSEL TERAPİ YAPABİLİRİM"

Mağdur Ebrar M., şahsın gittikleri ıssız yerde kendisine, "Daha önce birçok kadına cinsel terapi uyguladım" dediğini aktardı. Ebrar M., bir süre sonra şahsın fiziksel ve duygusal tacizine maruz kaldığını söyledi.

"BAŞKA KADINLARA DA AYNISINI YAPTI"

Ebrar M.'nin anlattıklarının ardından kısa sürede çok sayıda kadın, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirerek, Serkan K.'nin tutuklanmasını talep etti. Ebrar M., aynı şahsın başka kadınlarını da taciz ettiğine yönelik mesajları da paylaşmasıyla olay sosyal medyada daha geniş yankı uyandırdı.

İşte Ebrar M.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım: