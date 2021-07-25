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Sosyal medyayı ayağa kaldıran tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları kan dondurdu - Son Dakika

Sosyal medyayı ayağa kaldıran tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları kan dondurdu

25.07.2021 23:40
Sosyal medyayı ayağa kaldıran tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları kan dondurdu, System.String[]

19 yaşında 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını iddia eden genç bir kız, adalet arayışını sosyal medyada dile getirdi. Şahısların 1 yıl içerisinde dışarı çıkarıldığı belirten kızın paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Twitter'da 3 sene önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını ve adalet aradığını ifade eden genç bir kızın paylaşımları kısa sürede sosyal medyayı salladı. Tüm yaşadıklarını ve sonrasında girdiği psikolojik süreci ayrıntılarıyla anlatan Ecem G., 1 sene içerisinde dışarı çıkarılan şahıslara karşı adalet arayışını hala sürdürdüğünü de belirtti.

"3 YIL ÖNCE 4 KİŞİNİN TECAVÜZE UĞRADIM"

Söz konusu Twitter hesabından paylaşılan gönderilerde şu ifadelere yer verildi:

"Merhaba! Size yaşadığım süreci anlatmak istiyorum. Ben Ecem 22 yaşındayım. İstanbul'dayım. 3 yıl önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradım. 3 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum ama adaletsizlik onları serbest bıraktı."

"ARABAYLA YANAŞIP LAF ATMAYA BAŞLADILAR"

Devam eden açıklamalarında genç kız, "Ben İstanbul Sarıyer'den evime giderken bir araba yanaştı. Laf atmaya başladılar, ben de argo kelimelerle karşılık verince "Bu kız çok iyi sert yaptığına göre canı istiyor" dedi biri. Biri arabadan indi, kolumdan tutup sürükledi. Başımı yere çarptım. 'Canım yanıyor' dedim.

Bırakın gideyim. Şikayet falan etmem dedim. Biri daha geldi. Beni karga tulumba aracın içerisine sokmaya çalıştı. Saat 06.15 sıralarıydı. Hava karanlıktı. Etrafta kamera da yoktu. Şansıma etrafta kimse de yoktu. Ben işime gitmek için otobüs durağına yürüyordum, her zaman olduğu gibi...

Bağırdım ama kimse olmadığı için duyan da olmadı. Gözümü ve ağzımı kapattılar. Konuştuklarını net duyuyordum. Aracın içerisinde iki erkek ön tarafta, ben iki erkekle arka taraftaydım. İki erkek beni arasına alıp kollarımı ve ayaklarımı bağladı. Çırpınamıyorum.

Dedim canım yanıyor. Ama ağzım bağlı olduğu için sadece kendimi duyuyordum. 4 kişinin arasında konuştukları hala midemi bulandırıyor."

"AĞLAMAKTAN GÖZYAŞIM KALMADI"

Bana tecavüz ettiklerinde aylıktım. Her şeyi net hatırlıyorum ama hissettiklerimle... Hissettiğim şey canımın çok yanmasıydı. Etlerimi koparıyorlardı. 3 kişi tutup 1 kişi tecavüz ediyordu. Ellerim, ayaklarım bağlı olduğu halde beni tutmakta zorlandılar. Ben çok direndim.

Ağlamaktan gözyaşım kalmamıştı. Çığlığımı içime atmaktan sesim kısılmıştı. Kabus gibiydi. Sırayla bana tecavüz ettiler. Biri çıkıp durun demedi. Hiçbiri bunu demedi. Ben direndikçe 'Bu çok set, bu çok iyi' deyip devam ettiler. Hiç bitmedi. Hiç bitmedi..."

"10 AY BOYUNCA KONUŞAMADIM"

Yaşadıklarından sonraki 10 ay boyunca konuşamadığını ifade eden genç; yürümek ve yemek yemek gibi aktivitelerde ne kadar zorlandığını sosyal medyadaki kullanıcılara ifade etti.

Devam eden açıklamalarında ise, "3 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. Bu mücadelede kimseden destek istemiyorum. İster verirsiniz, ister vermezsiniz. Ben içimdekileri buraya yazmak istedim. Ben hayattan hiç vazgeçmedim. Hep hayata tutundum. Doktor bana, Bundan sonra hayatın boyunca çocuğun olmayacak" dediğinde bile yıkılmadım ben."ifadelerine yer verdi.

"ADALET MÜCADELESİ VERİYORUM"

Ecem G. paylaşımını şu sözlerle noktaladı:

"Benim için yalnızca "Ecem yalnız değilsin" derseniz çok mutlu olurum. Başka bir şey istemem. Basın emekçisi büyüklerim, ben haber olmak istemiyorum. Hukuki desteğe de ihtiyacım yok. Ben adalet mücadelemi veriyorum. Ne olur beni de anlayın. Ben sadece içimdekileri döktüm. Ben çok iyiyim. Ecem Yalnız Değilsin" diyen yüreğinizden öpüyorum çok."

Sosyal medyayı ayağa kaldıran tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları kan dondurdu
Sosyal medyayı ayağa kaldıran tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları kan dondurdu
Sosyal medyayı ayağa kaldıran tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları kan dondurdu
Sosyal medyayı ayağa kaldıran tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları kan dondurdu

Tecavüz, Twitter, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyayı ayağa kaldıran tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları kan dondurdu - Son Dakika


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