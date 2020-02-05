'Sosyal medyayı değil, resmi açıklamaları dikkate alın' - Son Dakika

'Sosyal medyayı değil, resmi açıklamaları dikkate alın'

AKDENİZ Üniversitesi Serik Gülsün- Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Ayşen Yalman, koronavirüsle ilgili sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğine dikkat çekerek, " Sağlık Bakanlığı, uzmanlar ve güvenilir haber ajanslarının yayımladığı bilgiler dışındaki söylemlere inanmayın" dedi.

Ayşen Yalman, araştırmalara göre sosyal medyada yer alan sağlık bilgilerinin 3'te 1'inin yanlış olduğunu, vatandaşların yanlış yönlendirildiğini söyledi. Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs hakkında son dönemde sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldığını anlatan Yalman, bu paylaşımların çoğunun yanlış olduğunu belirtti. Ülkemizde koronavirüs görülmediğini vurgulayan Yalman, sosyal medyada koronavirüs yüzünden hastaların karantinaya alındığı yönünde paylaşımlar olduğunu, bu nedenle vatandaşların tedirgin olduğunu belirtti. Konuyla ilgili bakanlıkların ve güvenilir haber kaynaklarının açıklamalarına inanılması gerektiğini vurgulayan Yalman, vatandaşları sosyal medyadaki her paylaşıma inanmamaları konusunda uyardı.

İNTERNETTEKİ 3 SAĞLIK BİLGİSİNDEN 1'İ YANLIŞ

Ayşen Yalman, tüm dünyada ve Türkiye'de insanların, sağlığını korumak için hızla sosyal medyada internet üzerinden bilgiye ulaşmaya çalıştıklarını anlattı. Araştırmalara göre özellikle sağlık hakkındaki bilgilerin 3'te 1'inin yanlış olduğunu vurgulayan Yalman, 'Sosyal medyada yanlış bilgilerin yanı sıra kötü niyetli kişiler tarafından özellikle üretilmiş haberler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla vatandaşlar korku ve panik içerisinde bilgiyi uygulamaya çalışıyor. Bilginin doğruluğunu kontrol etmiyoruz. Vatandaşların özellikle sosyal medyadan gördüğü herhangi sağlık iletisi karşısında hemen hızlı bir şekilde uygulamaya geçmemesini uyarıyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYADAKİ BİLGİ KİRLİLİĞİ TEHLİKE SAÇIYOR

Son günlerde koronavirüsten korunmak için sosyal medyada aramalar yapıldığını aktaran Ayşen Yalman, şöyle konuştu:

'Örneğin, ülkemizde bazı hastanelerde koronavirüs vakasıyla karşılaşıldığıyla, hastanın karantinaya alındığıyla ilgili sosyal medyada çeşitli haberler dolaşıyor. Fakat bu bilgi doğru değil. Vatandaşlar bu tip bilgilere inanıyor ve kendi kronik hastalıklarını bir kenara bırakıp o hastaneye gitmeyip tedavi olmamayı tercih ediyor. Bu da tedavi süreçlerini aksatıyor. Bir taraftan belki de ölüme götürebilecek tehlikeye sokuyorlar. Bu yüzden sosyal medyada yayılan bu tarz haberlere inanmamak gerekiyor. Bir taraftan da 'Şu kimyasal karışımları karıştırıp evinizi bununla temizlerseniz eğer koronavirüs asla evinize girmez' ya da 'Şu karışımı yapıp içerseniz eğer koronavirüse karşı kendinizi korursunuz' gibi bilgiler de sosyal medyada yer alıyor. Yine bunlara inanıp uygulayan vatandaşların da o kimyasalların nasıl bir reaksiyona sebebiyet vereceği bilinmediğinden dolayı kendi sağlığını tehlikeye atıyor. Sağlık Bakanlığı'nın, uzmanların, sağlık profesyonellerinin söyledikleri ve güvenilir haber ajanslarının yayımladığı bilgiler dışındaki söylemlere inanmayın."