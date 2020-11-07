Sosyal medyayı doğru kullanmanın yolları - Son Dakika

Sosyal medyayı doğru kullanmanın yolları

07.11.2020 00:57
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Sosyal medya yazılım uzmanı İbrahim Beşerik, sosyal medyanın doğru kullanımını anlattı.

Sosyal medya yazılım uzmanı İbrahim Beşerik, sosyal medyanın doğru kullanımını anlattı. Türkiye'de sosyal medyanın doğru kullanımı ve markalar üzerindeki etkisi hakkında konuşan Beşerik, "Sosyal medya hesaplarımız bizim kimliğimizi yansıtan birer biyografi haline dönüştü" dedi

Dünya'da yayılmaya devam eden ve Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan sosyal medya artık vazgeçilmez hale geldi. Birçok vatandaşın kullandığı sosyal medya platformlarında kişisel ve dünya üzerinde bir çok çeşitli doğru bilgiler paylaşılırken öbür yandan ise zararlı ve gereksiz bilgilerin dolaştığı uygulamalar haline geldi. Bu kapsamda sosyal medya yazılım uzmanı İbrahim Beşerik, sosyal medyayı daha sağlıklı ve daha doğru olarak kullanmanın yollarını açıkladı.

Sosyal medya yazılım uzmanı İbrahim Beşerik,"Sosyal medya bir içerik stratejisiyle güçlü bir şekilde ilişkilendirilebilir. Burada paylaşımlar söz konusudur. Kişiler kendileri veya kurumlarıyla ilgili paylaşımlarını rahatlıkla yapabilirler. Dijital pazarlama internet, televiyzon gibi birçok şeyi bir arada toplayabilirim. Sosyal medyada kişiler takipçilerini yükseltmek için çekiliş yöntemini izliyorlar. Ama üst düzey takipçili hesaplarda bu çekilişler milli piyango idaresine bağlı olarak gerçekleştiriliyor. İyi bir sosyal medya yönetiminde hizmet verdiğimiz sektörle alakalı şöyle özetleyebiliriz: Sosyal medya takipçilerle kurulan iletişim, mutlaka kurumuzla birlikte kurduğumuz pazarlama stratejisiyle paralel olmalı. Sosyal medya platformlarında kurumsal kimliğin oluşturulmasında ve bu kimliğin sosyal medya üzerinden en iyi şekilde yansıtılması çok önemlidir. Paylaşımlara atılan paylaşımların ulaşımının zaman aralığı tespit edilip paylaşım takvimi hazırlanmalı ve düzenli olarak reklam stratejileri planlanmalıdır. Sosyal medya hesaplarımız bizim kimliğimizi yansıtan birer biyografi haline dönüştü. Bu biyografi hesapların güvenliğini sağlayamaz ise adımıza ya da kurumumuz adına çeşitli zarar verici faaliyetler söz konusu olabilir. Burada güvenli hale getirilmesi ile alakalı ajanslardan üst düzey hizmet sağlanabilmesi mümkün" dedi. - İSTANBUL

Sosyal Medya, Türkiye, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal medyayı doğru kullanmanın yolları - Son Dakika


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