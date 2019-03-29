Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyayı Sallayan 5 Yaşındaki Muhtar Adayından İkinci Video

Sosyal Medyayı Sallayan 5 Yaşındaki Muhtar Adayından İkinci Video

1 saat önce

Ardahan'ın Damal ilçesinde sosyal medyayı sallayan 5 yaşındaki muhtar adayından ikinci video geldi.

Sosyal Medyayı Sallayan 5 Yaşındaki Muhtar Adayından İkinci Video, System.String[]
Ardahan'ın Damal ilçesinde sosyal medyayı sallayan 5 yaşındaki muhtar adayından ikinci video geldi.

Ardahan'a bağlı Damal ilçesinin Otağlı köyünde 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın muhtarlık adaylığını açıklama videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı. Otağlı köyünde yaşayan Çağatay Amanak'ın yerel seçimler öncesi çekilen videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Köylülerden birinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde takım elbise giyinen Çağatay Amanak'ın yöresel şive ile yaptığı sempatik adaylık açıklamaları izleyenleri gülümsetti. "Aday mısın?" sorusuna "Ben muhtar oluyorum. Rakiplerim, Sude ve Eren. Bunlar da azalarım olacak. Seçimleri kazanacağım" diyen küçük Çağatay, kazanırsa el sallayarak fotoğraf çekileceğini söylüyor.

Çağatay Amanak'ın vaatlerini açıkladığı yeni video da sosyal medyada yine paylaşım rekorları kırdı. Amanak'ın yöresel şive ile yaptığı vaatler izleyenleri gülümsetti. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:35 Kaynak: İHA

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