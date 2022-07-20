Türkiye'de geniş bir kesim tarafından üç harflilerin varlığına inanılıyor. Hatta, üç harflilerin geceleri herkes uyuduktan sonra ya da kimsenin ortalıkta görünmediği vakitlerde davul ve zurnalarla düğün yaptıkları bile iddia ediliyor. Ülkemizde bu olaya şahit olan insan sayısı da hayli fazla.
Ülkemizde Kurban Bayramı sırasında kaydedilen bir görüntü ise izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Söz konusu görüntülerde tanımlanamayan cisimlerin hep birlikte halay çektiği görülüyor.
Söz konusu görüntülere kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin gerçek olduğunu savunurken, bazıları da tamamen bilgisayarla yapıldığını söyledi. Video üzerindeki tartışma ise sürüyor.
Son Dakika › Yaşam › Sosyal medyayı sallayan görüntü! Halay çekenler insan değil mi? - Son Dakika