Sosyal medyayı sallayan görüntü! Halay çekenler insan değil mi? - Son Dakika
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Sosyal medyayı sallayan görüntü! Halay çekenler insan değil mi?

20.07.2022 12:56

Türkiye'de bir köyde çekilen görüntülerde halay çeken yaratıkların üç harfliler olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada binlerce yorum alan görüntülerin gerçek olduğunu savunanlar da var, montaj olduğunu iddia edenler de.

Türkiye'de geniş bir kesim tarafından üç harflilerin varlığına inanılıyor. Hatta, üç harflilerin geceleri herkes uyuduktan sonra ya da kimsenin ortalıkta görünmediği vakitlerde davul ve zurnalarla düğün yaptıkları bile iddia ediliyor. Ülkemizde bu olaya şahit olan insan sayısı da hayli fazla.

KURBAN BAYRAMI'NDA KAYDEDİLDİ

Ülkemizde Kurban Bayramı sırasında kaydedilen bir görüntü ise izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Söz konusu görüntülerde tanımlanamayan cisimlerin hep birlikte halay çektiği görülüyor.

BİNLERCE YORUM GELDİ

Söz konusu görüntülere kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin gerçek olduğunu savunurken, bazıları da tamamen bilgisayarla yapıldığını söyledi. Video üzerindeki tartışma ise sürüyor.

YORUMLAR
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Kurban Bayramı, Türkiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sosyal medyayı sallayan görüntü! Halay çekenler insan değil mi? - Son Dakika


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