Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyayı Sallayan Minikler Müzik Aletlerine Kavuştu

Sosyal Medyayı Sallayan Minikler Müzik Aletlerine Kavuştu

45 dakika önce

Afyonkarahisar'da türkü söyledikleri video ile Türkiye gündemine oturan kafadar çocuklara Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak saz ve org hediye etti.

Sosyal Medyayı Sallayan Minikler Müzik Aletlerine Kavuştu, System.String[]
Afyonkarahisar'da türkü söyledikleri video ile Türkiye gündemine oturan kafadar çocuklara Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak saz ve org hediye etti.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kale köyünde yaşayan iki miniğin kendi imkanlarıyla yaptıkları müzik aletleriyle şarkı söyledikleri video, sosyal medyada hızla yayıldı. İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haber sonrası çocukları izleyen Milletvekili Taytak, çocuklara saz ve org gönderdi.

Saz ve orguna kavuşan çocuklar Milletvekili Taytak'a teşekkür ederek Çırpınırdı Karadeniz parçasını ve Konyalım türküsünü okuyarak selam yolladı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:34 Kaynak: İHA

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