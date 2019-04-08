Sosyal Medyayı Sallayan Minikler Müzik Aletlerine Kavuştu
45 dakika önce
Afyonkarahisar'da türkü söyledikleri video ile Türkiye gündemine oturan kafadar çocuklara Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak saz ve org hediye etti.
Afyonkarahisar
'da türkü söyledikleri video ile Türkiye
gündemine oturan kafadar çocuklara Milliyetçi Hareket Partisi
Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak
saz ve org hediye etti.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar
ilçesi Kale
köyünde yaşayan iki miniğin kendi imkanlarıyla yaptıkları müzik aletleriyle şarkı söyledikleri video, sosyal medyada hızla yayıldı. İhlas Haber Ajansı
'nın yaptığı haber sonrası çocukları izleyen Milletvekili Taytak, çocuklara saz ve org gönderdi.
Saz ve orguna kavuşan çocuklar Milletvekili Taytak'a teşekkür ederek Çırpınırdı Karadeniz
parçasını ve Konyalım türküsünü okuyarak selam yolladı. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:34 Kaynak: İHA
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