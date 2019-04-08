Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyayı Sallayan Minikler Müzik Aletlerine Kavuştu

Sosyal Medyayı Sallayan Minikler Müzik Aletlerine Kavuştu

12 dakika önce

Sosyal medyayı sallayan minikler müzik aletlerine kavuştu Milletvekili Taytak, saz ve org hediye ederek minik müzisyenleri duygulandıran bir sürpriz yaptı 'Çırpınırdı Karadeniz' parçasını ve 'Konyalım' türküsünü okuyarak Taytak'a selam yolladılarAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da türkü...

Sosyal medyayı sallayan minikler müzik aletlerine kavuştu
Milletvekili Taytak, saz ve org hediye ederek minik müzisyenleri duygulandıran bir sürpriz yaptı
'Çırpınırdı Karadeniz' parçasını ve 'Konyalım' türküsünü okuyarak Taytak'a selam yolladılar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da türkü söyledikleri video ile Türkiye gündemine oturan kafadar çocuklara Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak saz ve org hediye etti.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kale köyünde yaşayan iki miniğin kendi imkanlarıyla yaptıkları müzik aletleriyle şarkı söyledikleri video, sosyal medyada hızla yayıldı. İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haber sonrası çocukları izleyen Milletvekili Taytak, çocuklara saz ve org gönderdi.
Saz ve orguna kavuşan çocuklar Milletvekili Taytak'a teşekkür ederek 'Çırpınırdı Karadeniz' parçasını ve 'Konyalım' türküsünü okuyarak selam yolladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:59 Kaynak: İHA

Afyon, Karadeniz, Milletvekili, Genel
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