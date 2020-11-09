Sosyal medyayı yardımlaşma platformuna çevirdiler - Son Dakika

Sosyal medyayı yardımlaşma platformuna çevirdiler

09.11.2020 17:20
Sosyal medyayı yardımlaşma platformuna çevirdiler, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan bir grup hayırsever, sosyal medyayı sosyal yardımlaşma platformuna çevirdi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan bir grup hayırsever, sosyal medyayı sosyal yardımlaşma platformuna çevirdi. Bir yıl önce kurulan grupta talep edilen yüzlerce ihtiyaç yerine ulaştı.

Osmancık'ta Gülbahar Yıldırım ve Zehra Uslu önderliğinde bir grup gönüllü 1 yıl önce bir araya gelip ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturabilecek bir sosyal medya grubu kurdu. "Osmancık ihtiyaç ve geri dönüşüm yardımlaşma ve hediyeleşme" adında bir araya gelen aralarında ev hanımından, memuruna, esnafından iş insanına kadar çok sayıda üyenin bulunduğu gurupta başta ihtiyaç sahibi aileler olmak üzere giyim ve eşya yardımında bulunulmaya başlandı.

'Talep edilen 741 ihtiyaç yerine ulaştı'

İlk kurulduğu günden bu yana 3 bin 500 üye kazanan grupta talep edilen 741 ihtiyaç yerine ulaşırken, grup kurucularından Gülbahar Yıldırım; "Mutlu et, mutlu ol" sloganıyla çıktıkları bu yolda şuana kadar talep edilen her şeyin karşılandığını ifade etti.

Yıldırım, "8 Kasım 2019 tarihinde kurduğumuz "Osmancık ihtiyaç ve geri dönüşüm yardımlaşma ve hediyeleşme" grubumuzla bu güne kadar 128 öğrenciye kışlık mont, bot, kırtasiye malzemesi, 421 aileye gıda alışverişi, 10 aileye buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk, baza, yatak, çekyat gibi bir evde olması gereken tüm ev eşyalarının teminini, 182 üyemizin ise birbirleri ile hediyeleşmeleri sağlandı. Mutlu et, mutlu ol sloganı ile çıktığımız bu yolda bu güne kadar talep edilen her ihtiyaç karşılandı. Hayırsever ve duyarlı grup üyelerimiz sayesinde hep birlikte bugünlere geldik. "dedi.

'Pandemi döneminde ara vermedik'

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs sürecinde de sayfa üzerinden her konuda yardım taleplerinin gönderilmeye devam ettiğini hatırlatan grup kurucusu Zehra Uslu'da; "Çoğu gıda yardımı içerikli talepler olmak üzere pandemi döneminde de ihtiyaçları gidermeye devam ettik. Hayırsever grup üyelerimizin destekleri ile ihtiyaç sahiplerine talep ettikleri yardımları maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek ulaştırdık. Dünyayı iyilik kurtaracak sözünün hakkını veren herkese teşekkür ediyor, hep birlikte daha çok gülen yüze şahit olmayı umut ediyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Sosyal medyayı yardımlaşma platformuna çevirdiler
Sosyal medyayı yardımlaşma platformuna çevirdiler
Sosyal medyayı yardımlaşma platformuna çevirdiler
Sosyal medyayı yardımlaşma platformuna çevirdiler
Sosyal medyayı yardımlaşma platformuna çevirdiler
Sosyal medyayı yardımlaşma platformuna çevirdiler
Sosyal medyayı yardımlaşma platformuna çevirdiler

Sosyal Medya, Osmancık, Çorum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sosyal medyayı yardımlaşma platformuna çevirdiler - Son Dakika


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