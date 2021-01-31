Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor - Son Dakika

Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor

31.01.2021 07:53

5 Bakanlığın üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın taslak metnine göre sosyal medyada işlenen suçlarla ilgili bir düzenleme yapılması planlanıyor. Vatandaşların kişilik haklarını korumayı amaçlayan düzenlemeye göre, hakaret eden ve kişilik haklarına saldıran kişilere yönelik hapis cezası getirilmesi planlanıyor.

Sosyal medya temsilcilerinin Türkiye'de ofis açmasını zorunlu tutan düzenlemenin ardından, önümüzdeki günlerde açıklanacak hukuk reformu ile beraber sosyal medyaya yeni bir düzen daha getiriliyor. 5 bakanlığın üzerinde çalıştığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın taslak metnine göre, sosyal medyadan işlenen suçlarla ilgili bir düzenleme yapılması planlanıyor. Vatandaşların sosyal medyadaki kişilik haklarını korumayı amaçlayan düzenlemeye göre bu kanallar üzerinden hakaret eden, kişilik haklarına saldıran ve özellikle yalan haber yayan kişilere yönelik hapis cezası getirilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme ile kişilerin işlediği suç türüne yönelik hapis cezası veya para cezası verilebilecek ya da sosyal medya kullanması yasaklanabilecek.

ALMAN HUKUKU İNCELENİYOR

Almanya'nın bu konuyla ilgili yaptığı düzenleme de inceleniyor. Türkiye gazetesinin haberine göre Almanya'da, sosyal medya 'kişilik haklarına ilişkin suçlar', 'cinsel dokunulmazlığa yönelik suçlar', 'dinî değerlere karşı suçlar' ve 'kamu güvenliğine karşı suçlar' olarak dört başlık hâlinde 'katalog suç' olarak düzenlendi. Almanya hukukuna göre sosyal medyadan yalan haberi yaymaya 'dezenformasyon', bilmeden yalanı yaymaya da 'mezenformasyon' deniliyor. Her birisi için ayrı ayrı suçların oluşturulduğu da ifade ediliyor. Yine, Almanya'da sosyal medyadan kişilik haklarını ihlal edenler üç yıla kadar ve belirli durumlarda da beş yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Konuya ilişkin taslak üzerinden yapılacak çalışmanın ardından net bir kararın verileceği kaydedildi.

AİLE ARA BULUCULUĞU GELİYOR

Reformla alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha yaygın şekilde uygulanması amaçlanıyor. Bu çerçevede boşanma davalarının uzun sürmesi sebebiyle sıkıntılara yol açan aile ara buluculuğunun faaliyete geçmesi gibi konular da yer aldı. Uygulamayla çocuğun üstün yararı ile bütün aile fertlerinin hukuku korunacak ve uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşturulabilecek. Ayrıca engelli haklarının geliştirilmesine yönelik düzenlemelerin de reformda olacağı aktarılıyor. Buna göre kamu kurumlarına engelli yönetici kadrosunun getirilmesinin de mecburi olacağı belirtiliyor.

Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor

İnsan Hakları, Hakaret, Almanya, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor - Son Dakika


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