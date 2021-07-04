Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması'nda Ödül - Son Dakika

Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması'nda ödül

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Yüksek Lisans Programı öğrencilerimiz Ezgi Duman, Uğur Sağlam, Amir Hussein Saati ve Buse Usta'nın da yer aldığı Dots Architects ekibinin "Pendik Kurtköy: Kütüphane ve Yuvamız İstanbul" projesi Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması'nda 2. Mansiyon ödülüne layık görülmüştür.

https://www. arkitera. com/proje/2-mansiyon-dots-architects-pendik-kurtkoy-kutuphane-ve-yuvamiz-istanbul-sosyal-merkezler-mimari-proje-yarismasi/

Öğrencilerimizi tebrik ederiz,