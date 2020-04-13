'Sosyal mesafe' cezasına itiraz eden 2 kişiye gözaltı - Son Dakika

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'Sosyal mesafe' cezasına itiraz eden 2 kişiye gözaltı
6 saat önce
KARAMAN'da, sokakta sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere 392'şer liralık para cezası kesilirken, polise itiraz eden 2 kişi de gözaltına alındı.
KARAMAN'da, sokakta sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere 392'şer liralık para cezası kesilirken, polise itiraz eden 2 kişi de gözaltına alındı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin kalabalık bölgelerinde sosyal mesafe kuralına uyulup, uyulmadığını denetledi. İl Müdürü Ayhan Taş'ın da katıldığı denetimde, sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' gereği 392'şer liralık para cezası uygulandı. Ceza için polise itiraz eden 2 kişi, gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında adli işlem başlatılacağı ve denetimlerin salgın sona erene kadar devam edeceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:22 Kaynak: DHA
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