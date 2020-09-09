Sosyal mesafe hiçe sayıldı, yolcular otobüse binmek için birbiriyle yarıştı - Son Dakika

Sosyal mesafe hiçe sayıldı, yolcular otobüse binmek için birbiriyle yarıştı

İSTANBUL - Korona virüs vaka sayılarında neredeyse en çok pik yaptığı döneme yakın günler geçiren Türkiye, bir dizi tedbirleri hayata geçirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta yolcu alınmayacak açıklamasında bulunmuştu. İşe gitmek için yola koyulan İstanbullular, minibüs ve otobüse binmek için birbiriyle yarıştı. Otobüse binen yolcuların maskeli olduğu dikkat çekerken otobüse binmek isteyen yolcular sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıklamıştı. Ancak, sabah saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk etmeyi sürdürdüğü görüldü.

Sultanbeyli'de işlerine gitmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için otobüs duraklarına geldi. Kapasiteleri aşan otobüs ve minibüslere binmek için yolcular birbiriyle yarıştı. Yolculuk yapan yolcuların maske taktığı görülürken sosyal mesafe kuralını hiçe sayması dikkat çekti.

"Cumhurbaşkanımız sonuna kadar haklı ama vatandaşlar da haklı"

İstanbul'da taksicilik yapan Yakup Daman, "Otobüslere yakta binilmemesi konusunda Cumhurbaşkanımız haklı ama işe gitmek isteyen vatandaşlarda haklı otobüse binmezlerse işe geç kalıyorlar. Herkesin arabası yok herkes taksiye de binemiyor, bütçeleri sınırlı durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu duruma el atarak sabah ve akşam saatlerinde olası yoğunluğu önlemek için bir çalışma yapması gerekiyor" diye konuştu.

"Otobüse binmeye mecbur kalıyoruz"

Otobüs bekleyen başka bir yolcu ise, " Sultanbeyli'den iş yerimin olduğu tarafa giden tek otobüs var be saate bir defa geçiyor. İşe gitmek için mecburen biniyorum. Otobüs şoförleri almamaya çalışsa da mecbur biniyoruz. Bu duruma herkes tepki gösteriyor " diye konuştu.