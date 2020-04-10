Son Dakika › Güncel › Sosyal mesafe ile Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı - Son Dakika
Sosyal mesafe ile Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı
7 saat önce
Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175.yıldönümü sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kutlandı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175.yıldönümü sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kutlandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. Yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın yanı sıra emniyet mensuplarının sosyal mesafe kurallarına göre çelenk sunumu yapılması dikkatlerden kaçmadı.
Tören çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:23 Kaynak: İHA
Son Dakika İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak