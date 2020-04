"Sosyal mesafe" kuralı Et ve Süt Kurumu satış şubesi önündeki kuyruğu uzattı

Yozgat'ta, yaklaşan ramazan öncesi vatandaşlar, et ihtiyaçlarını karşılamak için gittikleri Et ve Süt Kurumu perakende satış şubesi önünde, "sosyal mesafe" kuralı nedeniyle her zamankinden daha uzun kuyruk oluşturdu.

Ramazan hazırlıklarının başlamasıyla Et ve Süt Kurumu perakende satış şubesinden, kilogramı 34 liradan kıyma, 37 liradan kuşbaşı, 45,5 liradan Yozgat kavurması almak isteyenler şube önlerinde yoğunluk oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müşteriler sosyal mesafe korunarak içeri tek tek alınınca şube önünde uzun kuyruk oluştu.

Et ihtiyacını kurumdan alan Nusret Alper, AA muhabirine, ramazana hazırlık yaptıklarını söyledi.

Alper, sırayı beklerken sosyal mesafe ve sağlık kurallarına uyduklarını ifade ederek, "Eti buradan almamızın sebebi etler hijyenik, kuruma daha fazla güveniyoruz. Devletimizin sağladığı tüm imkanlara güveniyoruz, devletimiz var olsun, Allah milletimize selamet versin, inşallah bu hastalıktan da tez zamanda kurtuluruz." dedi.

Yakup Bal da Et ve Süt Kurumunu etin diğer yerlere göre 5-6 lira ucuz olmasından dolayı tercih ettiklerini söyledi.

Bazı müşteriler de Et ve Süt Kurumunun perakende satış şubelerini artırmasını talep etti.