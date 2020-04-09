Sosyal mesafe kuralı ile sohbet ediyorlar - Son Dakika

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak güneşli havada sohbet ediyor.



Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde korona virüs tedbirleri kapsamında güneşli havada birlikte oturup sohbet eden vatandaşlar, kendi ve toplum sağlığı için sosyal mesafe kuralını ihmal etmiyor. Korona virüs nedeniyle köylerinden çıkmadıklarını belirten köylüler, kendi tedbirlerini sağladıklarını söyledi.



Mehmet Selim Ildız isimli vatandaş, aileleri ve akrabaları için kurallara uymaları gerektiğini söyledi. Ildız, "Korona virüs ülkemizde tespit edildikten sonra gereken önlemleri alıyoruz. Dışarıda birlikte oturduğumuz zamanda sosyal mesafeyi koruyoruz. Devlet ve vatandaş olarak hepimiz el ele verip birlikte bu kötü ilet ile mücadele etmeliyiz. Devletimiz gereken mücadeleyi veriyor. Biz de vatandaşlar olarak gereken kuralları uygularsak inşallah bu salgın hastalıktan kurtuluruz" dedi.



Oğlu askerden geldiği için evde karantinada olduğu aktaran Ildız, ziyarete gelen vatandaşların sağlığı için evde misafir kabul etmediklerini ifade etti. - MARDİN