Sosyal mesafe kuralına uymak isteyen çalışan kendini yerde buldu - Son Dakika

Sosyal mesafe kuralına uymak isteyen çalışan kendini yerde buldu

28.12.2020 10:43

Diyarbakır'da bir vatandaş sosyal mesafe nedeni ile aralarında mesafe bulanan arkadaşına telefonu uzatmak isterken yere kapaklandı. Güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntüler, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Diyarbakır'da bir otobüs firmasının bilet satış bölümünde hizmet veren Zülküf Karayel, koronavirüs nedeni ile mesai arkadaşlarıyla aralarına mesafe bıraktı. Önceki gün çalıştığı esnada çalan telefonu arkadaşına yaklaşmadan uzatarak vermek isteyen Karayel, koltuğunun azizliğine uğradı.

KOLTUK KAYINCA YERE KAPAKLANDI

Karayel, telefonu arkadaşına verirken koltuğunun kayması sonucu yere kapaklandı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

"MESAFEYE DİKKAT EDELİM DERKEN, KOLTUĞUN AZİZLİĞİNE UĞRADIK"

Zülküf Karayel, sosyal mesafe kuralına uymaya devam edeceğini kaydederek pandemi döneminde bu video sayesinde vatandaşların gülmesine vesile olmasına sevindiğini söyledi. Karayel, "Sosyal mesafeye dikkat edelim derken, koltuğun azizliğine uğradık. Telefon çaldı, arkadaşa yaklaşmadan uzatayım derken zemin kaygan olduğu için koltuk kaydı, sırt üstü yere düştük" dedi.

Sosyal mesafe kuralına uymak isteyen çalışan kendini yerde buldu

"İNAŞALLAH VİDEOYU İZLEYENLER MORAL BULMUŞTUR"

Açıklamalarına devam Karayel, "Pandemiden dolayı herkesin morali bozuk, inşallah videoyu izleyenler moral bulmuştur. İzledikçe izleyesimiz geliyor, ben bile izledikçe kahkahalara boğuluyorum. Sosyal mesafeye uyalım, aşı çıktı inşallah her şey daha güzel olacak. Görüntülerimiz sosyal medyada olay oldu, üzülenler oldu içten ama izledikçe de gülünüyor moral oluyor. Kimisi yıllardır böyle bir düşmeyi görmediklerini yorumlara yazmış, isteyerek yapsak öyle olmaz bir yerlerimizi kırardık, Allah'a şükür birazcık belimiz incindi o kadar başkada bir şey yok çok şükür" ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafe kuralına uymak isteyen çalışan kendini yerde buldu

Cep Telefonu, Diyarbakır, Karayel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal mesafe kuralına uymak isteyen çalışan kendini yerde buldu - Son Dakika


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