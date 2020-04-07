Sosyal mesafe kuralına uymaya 8 kişiye 25 bin 200 TL para cezası kesildi - Son Dakika

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Sosyal mesafe kuralına uymaya 8 kişiye 25 bin 200 TL para cezası kesildi
6 saat önce
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kahvehanede oturan ve oyun oynayan 8 kişiye toplam da 25 bin 200 TL para cezası kesildi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kahvehanede oturan ve oyun oynayan 8 kişiye toplam da 25 bin 200 TL para cezası kesildi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alan korona virüsünün yayılmaması için mücadele devam ediyor. Virüsün yayılmaması için sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere karşı da denetimler arttırıldı. Polis ekipleri Sapanca ilçesinde şüphelendikleri kahvehanede yaptıkları denetimde içeride oyun oynayan 8 kişiyi yakalandı. Yakalanan 8 kişilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplam da 25 bin 200 TL para cezası kesildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:52 Kaynak: İHA
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