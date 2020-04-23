Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası - Son Dakika

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

6 saat önce

Balıkesir'de, "Türkiye Güven Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 447 polisin katılımıyla 20 ilçede 28 noktada sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası, System.String[]

Balıkesir'de, "Türkiye Güven Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 447 polisin katılımıyla 20 ilçede 28 noktada sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin uygulaması esnasında 20 yaş altı 12, 65 yaş üstü 5, sosyal mesafeye uymamaktan 19 kişi olmak üzere toplam 36 kişiye para cezası uygulandı.


Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Geneli Huzur uygulaması" kapsamında, Balıkesir'de çok sayıdaki noktada denetim yapıldı. Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar koordinesinde 20 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.


Kovid-19 salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek ve sokağa çıkma yasağı öncesi sosyal izolasyon kuralının korunmasına yönelik, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve Valiliğimiz Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda; gerçekleştirilen denetimlerde; 2 bin 374 alışveriş yapılan iş yeri, 158 park veya bahçe, 31 mesire veya yürüyüş alanı, 94 toplu taşıma, 74 ticari olmak üzere toplam bin 21 araç denetlendi. 13 toplu taşıma, 48 diğer olmak üzere toplam 61 araca 26 bin 132 TL para cezası uygulandı, 78 şahıs sorgulandı, 20 yaş altı 12, 65 yaş üstü 5, sosyal mesafeye uymamaktan 19 kişi olmak üzere toplam 36 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu hükmünce 18 bin 138 TL para cezası uygulandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Türkiye, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:50 Kaynak: İHA

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