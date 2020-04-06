Sosyal mesafe kuralına uymayarak sokak ortasında halay çektiler - Son Dakika
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Sosyal mesafe kuralına uymayarak sokak ortasında halay çektiler

22 dakika önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çekti.

Sosyal mesafe kuralına uymayarak sokak ortasında halay çektiler, System.String[]

Ankara'nın Mamak ilçesinde çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çekti. Korona virüs salgınına rağmen sosyal mesafe kurallarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.

Görüntüler Cumartesi akşamı Ankara'nın Mamak ilçesi, Misket Mahallesi'nde çekildi. İddialara göre, yakınlarının evde yaptıkları nişana katılan bir grup kadın, eğlenmek için sosyal mesafe kuralına uymadan yol ortasında hayal çekti. Görüntülerde, kadınların hiçbir uyarıya aldırış etmeden, maske takmayarak, el ele tutuşup bir süre halay çekerek eğlenmeye devam ettikleri görüldü. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı. Bu arada, mahalle muhtarının aileyi nişan öncesi uyardığı belirtildi. - ANKARA

Ankara, Mamak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:34 Kaynak: İHA

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