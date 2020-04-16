Sosyal mesafe kuralına uymayıp sohbete dalan 5 kişiye para cezası - Son Dakika

Bilecik'te sosyal mesafeye uymayan 5 kişiye bin 960 TL para cezası kesildi.



Alınan bilgilere göre;polis ekipleri Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkinde bir kooperatif önünde Korona virüs COVİD-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayarak sohbet eden 5 kişi tespit etti. Şahıslara "Yetkili makamlar tarafından genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme" suçundan 392'şer lira ceza kesti.



Kentte denetimlerin devam edeceği bildirildi. - BİLECİK