Sosyal mesafe kuralını hatırlatan müşteriye "seni süzgece çeviririm" diyerek bıçakla tehdit etti - Son Dakika

Kadıköy'de kısıtlama günü markette alışveriş yapan bir kişiye sosyal mesafe kuralına dikkat edelim diye uyardığı kişi tarafından bıçak çekildi. Kendisini uyardığı için sinirlen maganda bıçağını savurarak "seni burada süzgece çeviririm" diye tehdit de bulundu.

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günü saat 12.00 sıralarında Kadıköy'de bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamdi Keskik alışveriş için markette gitti. Alışverişini tamamlayan Keskik ödeme yapmak için kasaya doğru yönelerek sıraya girdi. O esnada kasa sırasında bekleyen bir kişiye ilerlemesini belirterek, sosyal mesafe kuralı konusunda uyarıda bulundu. Mesafe kuralına uyalım dendiği için deliye dönen şahıs küfürler ederek Keskik'e hakarette bulundu. Bununla da kalmayan şahıs cebinden çıkarmış olduğu bıçağı Keskik'e doğru çekti. Öfkeden gözü dönen kişi daha sonrasında bağırarak " benim canımı sıkma seni süzgeçe çeviririm" diyerek tehditler yağdırdı. Öfkeden gözü dönen adamı ise marketteki diğer vatandaşlar susturmaya çalıştı. Markette alışveriş yapan bayan vatandaşlar ise konuya dahil olarak şehir magandasını haksız bularak terbiyeli olması konusunda uyardı. Bayan müşterilerin tepkisi karşısında bıçak çekip tehdit eden kişi önce özür diledi sonra uyarılarda bulunan kişiye " Market çıkışı fırının oraya gel " diyerek tehditlerini yeniledi.

"Seni süzgece çeviririm diye tehditte bulundu"

Sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaçlarını almak üzere markete gittiğini belirten Hamdi Keskik, "İhtiyaçlarım için sabah markete gittim. Gayet sosyal mesafemi koruyarak bulunmuş olduğum noktadaydım. Ürünlerimi kasaya indiriyordum. Önümdeki arkadaşta kasa boş olmasına rağmen ilerlemiyordu. Gayet nazikçe mesafeyi korumak adına uyarıda bulundum. Sanki o anı bekliyordu çıldırmış bir deliye döndü. Hakaret ederek " seni süzgeçe çeviririm" diyerek çok çirkin hakaretler etti. İşin boyutu değiştiği için o anları video kayıta aldım" dedi

"Seni "asıp keserim diyerek bıçak çıkardı"

Şehir magandasının video kayıta alındığını görünce kendisine bıçak çekildiğimi belirten Keskik, "Ben video çekmeye başlayınca hemen " sen beni tanıyor musun? Seni asıp keserim" diyerek bıçak çekmeye başladı. Ben sakinliğimi korumaya çalıştım. Beni sonrasında tehdit ederek köşedeki fırının orda seni bekliyorum dedi. Ben alışverişimi yapıp dediği yere gittim. Gelseydi polis çağıracaktım" şeklinde konuştu.

"Bu olaydan ben yaralanmadım ama başkası yara alabilir"

Olay karşısında soğuk kanlı davranıp yara almadan atlattığını belirten Hamdi Keskik" Ben bu olaydan yara almadım ama başkasının başına daha kötüsü gelebilir. İcabında dışarıda bıçaklayabilirdi. Ben böyle kişilerin ülkemizden temizlenmesini istiyorum" ifadeleri kullandı.

-İHA-