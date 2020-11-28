Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 27 kişiye 119 bin 610 lira ceza - Son Dakika

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 27 kişiye 119 bin 610 lira ceza
28.11.2020 19:11
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve evde kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye, 119 bin 610 lira ceza kesildi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve evde kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye, 119 bin 610 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede iki evde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Adreslere giden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve evde kumar oynadıkları tespit edilen 27 kişiye, 119 bin 610 lira cezai işlem uyguladı.
İkamet sahipleri M.S. ve A.G. hakkında ise kumar oynanması için imkan ve yer sağlamaktan adli işlem başlatıldı.
Son Dakika Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı Galatasaray, maça hızlı başladı! Yıldız futbolcu mutlak pozisyonu değerlendiremedi Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, hava durumu sunucusu oldu Ruhani: İsrail'in tuzağına düşmeyeceğiz, suikasta uygun zamanda yanıt vereceğiz Birleşik Arap Emirlikleri'nde 144 katlı gökdelen patlayıcılarla yıkıldı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü