Sosyal mesafe sahile sonbaharla birlikte geldi - Son Dakika

Sosyal mesafe sahile sonbaharla birlikte geldi

19.10.2020 00:58
Sosyal mesafe sahile sonbaharla birlikte geldi, System.String[]

Antalya'da hafta sonunda sıcak havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü sahile gelerek deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Antalya'da hafta sonunda sıcak havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü sahile gelerek deniz ve güneşin tadını çıkardı. Yaz aylarındaki kalabalık görüntüsünden uzak sahilde, tatilciler arasındaki sosyal mesafenin de korunduğu gözlendi.

Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı 26 derece, nem oranıysa yüzde 70'e kadar çıktı. Ekim ayının ortalarında olunmasına karşın nem ile birlikte sıcaklığını hissettiren hava, tatilcileri sahillere akın ettirdi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen kent sakinleri ile tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Serin sulara kendilerini bırakan tatilciler, deniz keyfi sonrası sonbahar güneşiyle güneşlendi. Bazı vatandaşlar ise güzel havada yürüyüş yaparak oksijen depolarken, bazıları da bisiklet sürmeyi tercih etti. Sahilin yaz aylarındaki yoğunluğundan uzak olduğu gözlenirken, tatilciler arasındaki sosyal mesafenin sadece plajda değil denizde de korunduğu gözlendi.

Öte yandan meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren Perşembe gününe kadar sağanak yağış bekleniyor. - ANTALYA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal mesafe sahile sonbaharla birlikte geldi - Son Dakika

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