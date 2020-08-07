Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan 'halay' çektiler - Son Dakika

Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan 'halay' çektiler

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, sokakta yapılan düğünde davetliler sosyal mesafe kuralına uymadan halay çekti.

Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan 'halay' çektiler, System.String[]

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, sokakta yapılan düğünde davetliler sosyal mesafe kuralına uymadan halay çekti. Davetlilerin birçoğunun da maske takmadığı düğün, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Türkiye genelinde Kovid-19 ile mücadele sürerken, İzmir'in Torbalı ilçesindeki 5097 Sokak'ta yapılan düğünde, davetliler sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Düğünde davetlilerin birçoğu hep bir arada halay çekerken, maske de kullanılmadığı görüldü. Halay çekilen o anlar ise bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 23:58

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan 'halay' çektiler - Son Dakika
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