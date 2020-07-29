Sosyal mesafede farkındalık yaratmak için takıyı dronle taktı - Son Dakika

Sosyal mesafede farkındalık yaratmak için takıyı dronle taktı

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir düğünde damadın dayısı Kurtuluş Döndar (40), sosyal mesafenin önemine dikkat çekerek farkındalık yaratmak amacıyla ilginç bir yöntem denedi. Gelinle damada drone ile takıyı gönderen Döndar, "Sosyal mesafe kuralına uymak, gelin ve damadın yanına yaklaşmamak için böyle bir fikir aklıma geldi. Drone eğitimi aldık yaklaşık 2 haftadır. En sonunda damada yaklaşmadan taktık paramızı. Mutluyuz. Kimseye hastalık bulaştırmadık. Kendimize de bulaşmadı. İnsanlara faydalı olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücade sürerken, maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemi birçok kez vurgulandı. Buca'da gerçekleşen bir düğünde ise, damadın yakını sosyal mesafenin önemine dikkat çekerek farkındalık yaratmak amacıyla ilginç bir yöntem denedi. Etkinlik, Oğulcan Mayda (27) ve Buğse Mayda çiftinin düğününde gerçekleşti. Farkındalık yaratmak isteyen damadın dayısı Kurtuluş Döndar (40), diğer katılımcıların aksine ve şaşkın bakışları arasında takısını drone ile gönderdi. Drone'nun ayağına bağladığı 100'er liralık banknotlardan toplam 4 bin 100 lirayı drone'la göndermesi, ilgiyle izlendi. Damat Oğulcan Mayda tarafından alınan paralar, gelin Buğse Mayda'ya takılarak takı merasimi başlamış oldu.

Damadın dayısı Döndar, "Sosyal mesafe kuralına uymak, gelin ve damadın yanına yaklaşmamak için böyle bir fikir aklıma geldi. Drone eğitimi aldık yaklaşık 2 haftadır. En sonunda damada yaklaşmadan taktık paramızı. Mutluyuz. Kimseye hastalık bulaştırmadık. Kendimize de bulaşmadı. İnsanlara faydalı olabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.