Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı - Son Dakika

Balçova Belediyesinin işçileri, sosyal mesafe kuralları içinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını kutladı. Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, işçilerle birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak 1 Mayıs halayı çekti.



Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, 1 Mayıs itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Balçova Belediyesi işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını bir güncesinden kutladı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Belediye-İş 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ve Tüm-Yerel-Sen 2 No'lu Şube Yetkilisi Ahmet Sebilci'nin de katıldığı 1 Mayıs kutlamaları Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde yapıldı.



Şantiyede toplanan işçiler, çalınan marşlara eşlik ettikten sonra sosyal mesafe kurallarına uyarak halay çekti, harmandalı oynadı. Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve sendika temsilcileri de, birlikte halaya katıldı.



Kutlamaların ardından işçilere hitaben bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Olağanüstü günler yaşadığımız bu dönemde hepiniz alın teri döküyorsunuz. Balçova Belediyesinin emekçileri, Balçova halkına hizmeti bir an olsun bile aksatmadı. Yaptığınız hizmetlerden dolayı hepinizi tek tek kutluyorum. Bizler de yönetim olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işçimizin, emekçimizin yanında olacağız. Bu zor günleri en kısa sürede atlatarak, tekrar meydanlarda buluşmayı diliyorum" dedi. - İZMİR