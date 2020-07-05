Sosyal mesafeli açık hava sinemasında nostaljik anlar - Son Dakika

Sosyal mesafeli açık hava sinemasında nostaljik anlar

Sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen açık hava sinemasında anne ve babalar nostaljik anlar yaşarken, gençler ise sinema filmini açık havada ilk kez izlemenin deneyimini yaşadıklarını söylediler.

Sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen açık hava sinemasında anne ve babalar nostaljik anlar yaşarken, gençler ise sinema filmini açık havada ilk kez izlemenin deneyimini yaşadıklarını söylediler. Yeni normal hayatın kurallarına uygun şekilde sadece aynı aileden olan bireyler aralarında bir sandalye boş kalacak şekilde filmi seyredebildi.

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Bahçelievler Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında kurallara uyan ve uzunca bir süredir kültür sanat aktivitelerinden uzak kalan ilçe sakinleri için "Mesafeye dikkat et, keyifle seyret" sloganıyla açık hava sineması etkinliği düzenledi. Açık hava sinemasına gelen anne-babalar 40 sene önceki nostaljik sinemaları anımsadıklarını söyledi. Gençler ise ilk defa açık havada sinema deneyimi yaşadıklarını belirterek, bu etkinliklerin devam etmesini istedi. "Aykut Enişte" adlı komedi filmini izleyen ilçe sakinlerinin doyasıya eğlendi.

"40 SENE ÖNCESİNİN TADINDA"

Açık havada gösterilen sinema filmine gelen Nuran Özerer, 40 sene önceki sinemaların tadında bir ortam olduğunu vurgulayarak, "Eskiden yazlık sinemalara giderdik. Buraya aynı şeyi yaşamaya geldim. Böyle bir açık hava çok hoş ve çok güzel geldi" diye konuştu.

"AÇIK HAVADA SERİN SERİN FİLM İZLEYECEĞİZ"

Yağmur Taş ise salgın sürecinde insanların böyle bir etkinlikte sosyal mesafeye uyarak sosyalleşmesinin güzel olduğunu ifade ederek, "Açık havada serin serin sinema izleyeceğiz. Hepimiz 3 ay boyunca evlerdeydik. Zorlu geçti süreç ama güzel atlattık. Şimdi de her şey daha güzel geçecek hepimiz için" dedi.

8 Yaşındaki kızı ile birlikte açık hava sinemasına gelen Selda Aktaşoğulları, "Filmlerde görüp böyle açık hava sinemalarını merak ederdik. Çocukların da benim de ilk tecrübemiz olacak. Güzel ve sosyal mesafeyi çok muntazam ayarlamışlar. İlk tecrübeyi Koronavirüs sürecinde yaşıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar açık havada doyasıya filmlerini izlerken, Bahçelievler Belediyesi ekipleri ise filmin arasında havanın sıcak olması sebebiyle dondurma dağıttı. Anne ve babalarıyla gelen küçük çocuklar ise yine belediyenin dağıttığı patlamış mısır yerken görüntülendi.


Bahçelievler, Koronavirüs, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 10:09 Kaynak: DHA

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