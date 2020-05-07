Sosyal mesafeli bank büyük ilgi görüyor - Son Dakika

Sosyal mesafeli bank büyük ilgi görüyor

BURSA - Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından üretilen 'sosyal mesafeli bank' vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Boş kalmayan banklarda, kimi arkadaşı ile sohbet ederken, kimi ise eline aldığı gazetesini ve kitabını okuyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere belediyeler de yaptığı çalışmalarla destek veriyor. Bunlardan bir tanesi de Bursa'nın Kestel Belediye tarafından vatandaşın beğenisine sunuldu. Kestel Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından belediyeye ait marangozhanede hazırlanan sosyal mesafeli banklar, ilçe merkezindeki park alanına yerleştirildi. Vatandaşların büyük ilgisini çeken banklarda kimi arkadaşı ile sohbet ederken, kimi ise eline aldığı gazete ve kitabını okudu.

İlk olarak otobüs durakları ve ilçe meydanına koyulan bankların sayısı, tedbirler ve talepler kapsamında arttırılacak. İki kişinin oturacağı banklardaki oturaklar arası 1,5 metre olarak ayarlanırken, salgın sonrasında normal banklara dönüştürülebilecek. Bankların vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Salgın süresince bir takım önlemleri belediye olarak bizlerde almak durumundayız. Sosyal mesafenin korunması adına bazı çalışmalar yaptık. Sokağa çıkma kısıtlaması yakın zamanda kademeli olarak azalacak. İnşallah en kısa zamanda bu salgından kurtulacağız. Vatandaşlarımızın bir arada olmaları ve sosyal mesafeyi de korumaları için arkadaşlarımızla bank tasarladık. Belediyemizin atölyesinde 2 kişinin oturabileceği bankların üretimine başladık. Salgın sürecinde böyle kullanılacak. Meydan, park ve otobüs duraklarına yerleştireceğimiz bankları daha sonra normal banka çevireceğiz" dedi.