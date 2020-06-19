Sosyal mesafeli banklar parklarda yerini aldı - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, parklarında birçok kişinin yan yana oturup sohbet ettiği bank ve oturma alanlarını 'yeni normalin' kurallarına göre sosyal mesafeli hale getiriyor. Belediye atölyelerinde üretilen banklardan bugüne kadar parklara, tek kişilik oturma alanının olduğu 200 masalı bank ve 500 tekli bank yerleştirildi.



Muratpaşa Belediyesi'nin, korona virüs salgını dolayısıyla tarihi kent merkezi Kaleiçi'nin Üç Kapılar girişinin yanında bulunan parktan başlattığı sosyal mesafeli bank düzenleme çalışması devam ediyor. Salgın sonrasının 'yeni normal' kurallarına göre düzenlenen parklarda, birçok kişinin bir araya gelip sohbet ettiği bank ve oturma alanları, sadece bir kişinin oturabileceği ve diğer kişilerle aralarından en az 1 metre mesafe kalacak şekilde yapılan yeni banklarla değiştiriliyor.



Belediye Başkanı Ümit Uysal, mayıs ayında başlayan çalışmayla, bugüne kadar parklara yeni normale göre yapılan 200 masalı bank ve 500 tekli bank yerleştirildiğini söyledi. Bankların hepsinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün atölyesinde yapıldığına dikkat çeken Başkan Uysal, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde, 65 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinlerimizin saatlik sokağa çıkılmasına izin verilmesiyle belli parklardan başlayan çalışmamız genişleyerek devam ediyor" dedi.



Normalleşme sürecinde sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımının önemine dikkat çeken Uysal, "Yazla birlikte Muratpaşa'mızda komşularımızın en fazla kullandığı alanlar, doğal olarak, parklarımız. Yaptığımız düzenlemelerle, sosyal mesafeli banklarla aynı zamanda birer kamusal alan olan parklarımızda komşularımızın sosyal mesafe içinde bir araya gelmelerini sağlıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA