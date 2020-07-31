Sosyal mesafeli bayram namazı - Son Dakika

Sosyal mesafeli bayram namazı

Kurban Bayramının iştirak edilmesiyle birlikte, Adanalı vatandaşlarda bayram namazı için camilere akın etti.

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Kurban Bayramının iştirak edilmesiyle birlikte, Adanalı vatandaşlarda bayram namazı için camilere akın etti. Türkiye'nin en büyük camilerinden birisi olan Merkez Cami'nde korona virüs tedbirlerine uyularak namaz kılındı.

İslam dünyası, Kurban Bayramını kutluyor. Bayram namazı içinde tüm Türkiye'de vatandaşlar camileri doldurdu. Adana'da vatandaşlar Türkiye'nin en büyük camilerinden birisi olan Merkez Cami'ne geldi. Erken saatlerden itibaren camiye gelen vatandaşlar, Seyhan Müftüsü Mehmet Yaman tarafından bayram üzerine verilen vaazı dinledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle camide de tedbirler en üst seviyede alındı. Sosyal mesafeye uyarak saf tutan cemaat, saat 06.15'de başlayan bayram namazının kılınmasının ardından, birbirleriyle bayramlaştı. - ADANA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 06:40

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal mesafeli bayram namazı - Son Dakika
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