Sosyal mesafeli bir iftar hikayesi: Kalabalık sofralar yerine sanal buluşma

Bu yıl Ramazan'da evlerde küçük iftar masaları kuruldu. Mavi ailesi de o kalabalık sofralar yerine, daha küçük masalar hazırlayanlarda. Aysel Yılmaz Mavi, eşiyle birlikte ilk kez Ramazan'ı bu kadar sessiz geçirdiklerini söylüyor.View on euronews