Sosyal mesafeli bir iftar hikayesi: Kalabalık sofralar yerine sanal buluşma
Bu yıl Ramazan'da evlerde küçük iftar masaları kuruldu.
Bu yıl Ramazan'da evlerde küçük iftar masaları kuruldu. Mavi ailesi de o kalabalık sofralar yerine, daha küçük masalar hazırlayanlarda. Aysel Yılmaz Mavi, eşiyle birlikte ilk kez Ramazan'ı bu kadar sessiz geçirdiklerini söylüyor.View on euronews
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16.05.2020 04:03:01. #1.13#
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