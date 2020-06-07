"Sosyal mesafeli" deniz keyfi

Antalya ve Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde sıcak havayı fırsat bilenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenmiş plajlarda denizde yüzmenin keyfini çıkardı.

Havanın 26, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ve nem oranının ise yüzde 36 ölçüldüğü Antalya'da, Konyaaltı ilçesindeki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı.

Kovid-19 dolayısıyla tedbirli bir şekilde denizde yüzenlerin, plajda güneşlenirken maske taktıkları dikkati çekti. Bazı vatandaşlar kıyıda yürüyüş yaparken, bazıları da bisiklete binmeyi tercih etti.

Plajlarda denetim yapan polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu.