"Sosyal mesafeli" deniz keyfi sürüyor - Son Dakika

"Sosyal mesafeli" deniz keyfi sürüyor

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin esnetilmesinin ardından iç turizmin hareketlenmesiyle vatandaşlar sahil ve plajlarda vakit geçirdi.

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin esnetilmesinin ardından iç turizmin hareketlenmesiyle vatandaşlar sahil ve plajlarda vakit geçirdi.

Termometrelerin 25 dereceyi gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü, "turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya'da, nem oranı yüzde 68 olarak ölçüldü. Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, günü deniz kenarında geçirmeyi tercih etti.

Kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından kentteki dünyaca ünlü Lara ve Konyaaltı sahilleri tercih edildi.

Haftanın ilk günü yoğunluğun görülmediği plajlarda alınan tedbirlerle "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat"ın gereklerinin yerine getirildiği gözlendi. Şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafeye göre dizayn edildiği plajlarda, kumsala havlu yayan vatandaşların birbirine mesafeli olduğu görüldü.

Denize birlikte giren aileler dışındakilerin denizde de sosyal mesafeyi koruduğu gözlenirken aynı hassasiyetin, maske tedbirine gösterilmemesi dikkati çekti.

Kumsalda yürüyen, sahilde dinlenen ve piknik yapan vatandaşların genelinde maske olmadığı görüldü.

Falez Plajları da hareketlendi

Antalya'daki doğa harikası falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlarda da deniz sezonu başladı.

Muratpaşa ilçesinde yer alan Falez Plajları, Kovid-19 tedbirleri alınarak yerli ve yabancı turistlere kapılarını açtı.

Falez sahil bandında ahşap platformlarda kurulu Konserve Koyu, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü ve Erenkuş plajlarında yoğunluk oluşmaya başladı. Maske kullanımının zorunlu olduğu plajlara gelenler, ateş ölçümü ve el dezenfeksiyonları yapıldıktan sonra içeriye alınıyor.

Alınan önlemler kapsamında, plajlarda duş üniteleri pedalla çalışır hale getirildi, büfe hizmetlerinin verildiği alanlar da şeffaf bariyerlerle ayrıldı. Plajlarda şezlong ve şemsiyeler de ikişerli gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirildi.

İnciraltı Falez Plajı'nda denize giren Akgül Akın, Muratpaşa Belediyesinin plajlarda sıkı ve güzel önlemler aldığını belirterek, yetkililere verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Ortaca, Ula ve Fethiye'de de sıcak havayı değerlendirmek isteyenler sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenen plajlardan denize girdi, güneşlendi.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler sosyal mesafe kuralına uyarak güneşlendi, denizin keyfini çıkardı.

Fethiye'nin ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarıyla Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda, çok sayıda kişi denize girdi. Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Bodrum'da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarını tercih edenler, tatil keyfi yaptı.

Ortaca Dalyan Kanalında ise teknelerle İztuzu Plajı'na gidenler burada denize girdi. "Sakin Kent" Akyaka Mahallesi'nde de vatandaşlar ve tatilciler güneşlenip deniz keyfi yaşadı.

Sosyal mesafeli deniz keyfi sürüyor

Marmaris, Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 04:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sosyal mesafeli' deniz keyfi sürüyor - Son Dakika

Son Dakika

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